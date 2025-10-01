Atresmedia (25,9%) sube y suma 29 meses como el grupo líder y la mayor distancia histórica en septiembre

En septiembre, Atresmedia vuelve a situarse como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, encadenando 29 meses consecutivos de liderazgo. Con un 25,9% de cuota, logra también una gran subida respecto a agosto, +0,7 puntos, y vence a su inmediato competidor por +2,3 puntos, la mayor distancia histórica en un inicio de temporada.

Otro mes más, su liderazgo se traslada al Prime Time con un 26,1%, donde logra igualmente una extraordinaria subida de +1,5 puntos frente al mes pasado y sigue, asimismo, por delante de su rival directo con una ventaja de +4 puntos, también la más alta en un mes de septiembre de la historia, y la mayor desde julio de 2023. Además de la franja estelar, lidera también la Sobremesa (30,2%) y la Tarde (24,5%).

Igualmente, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, con 15,7 millones de espectadores únicos cada día.

Antena 3 arranca la temporada como terminó la anterior: es la TV líder de audiencia prolongando su hegemonía durante 14 meses consecutivos. Con un 13% de cuota de pantalla en septiembre, refuerza su liderato y lo hace, además, creciendo a su mejor inicio de curso desde 2023. Sube tanto respecto al pasado mes de agosto, como frente a hace un año, marcando de nuevo unas rotundas ventajas sobre sus competidores y la mayor distancia en 28 años sobre su rival privado en un mes de septiembre.

La cadena revalida su liderazgo de audiencia, consiguiendo, otro mes más, los programas, informativos y series más vistas de la televisión. Mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV: El Hormiguero a la cabeza con su mejor arranque de temporada, seguido de Pasapalabra y La ruleta de la suerte en los primeros puestos. En informativos, Antena 3 Noticias encadena 69 meses de liderazgo absoluto. En ficción Sueños de libertad continúa como la serie más vista de la televisión, líder invicta y subiendo respecto a septiembre del año pasado. Algo que también hace Y ahora Sonsoles, que mejora su arranque esta temporada y continúa como el magacín más visto de las tardes.

Por su parte, laSexta también sube en el inicio de la temporada y firma un 5,9% de cuota (+0,4 puntos respecto a agosto), afianzando su posición como la 3ª cadena privada más vista y de nuevo líder sobre su rival directo por 51º mes consecutivo.