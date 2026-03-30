Atresmedia (25,8%) crece y suma 35 meses consecutivos de liderazgo

Antena 3 suma en marzo otro mes imbatible en audiencias. La cadena revalida su liderazgo absoluto en televisión, encadenando 20 meses consecutivos como la más vista. Con un 12,6% de cuota, crece, tal y como ha hecho todos los meses de la temporada respecto el año anterior, ampliando la distancia con la siguiente cadena a casi +1 punto y logrando la mayor ventaja en 30 años en un mes de marzo sobre su competidor privado (+3,3 puntos), desde 1996. Otro mes más, demuestra la fortaleza de su programación, triunfando de la mañana a la noche y logrando una vez más los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.

En marzo, continúa con su incontestable liderazgo en entretenimiento, logrando de nuevo los programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte, de nuevo en el top 3 y líderes imbatibles. Las apuestas estelares de la cadena siguen igualmente en lo más alto: 'El Desafío' sube y lidera en su recta final, El Capitán en Japón cierra su temporada siendo la oferta preferida de la noche de los miércoles y ‘Atrapa un millón’ sigue reinando en las noches del sábado.

En informativos, Antena 3 Noticias alcanza 75 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores. La oferta informativa de Antena 3 registra su mejor marzo en cuatro años (desde 2022) y continúa con los informativos más vistos de la televisión, con todas sus ediciones líderes y destacando en la Sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de marzo en 29 años. También ‘Espejo Público’ mantiene su tendencia desde el inicio de año y tiene su tercer mejor mes de temporada.

En el terreno de la ficción, Antena 3 consigue cuatro de las cinco series más vistas del mes. ‘Sueños de libertad’ vuelve a situarse a la cabeza como la serie más vista de la televisión, líder invicta un mes más anotando, además, su 2ª mejor cuota histórica. En Prime Time, también tiene las series más vistas este mes: ‘Perdiendo el juicio’ continúa como la serie nacional más vista de la noche, mientras que ‘Una nueva vida’ y ‘En tierra lejana’ le siguen como las más vista del horario estelar, además de ser las producciones internacionales más seguidas.

Sobresaliente marzo para laSexta, mes en el que celebra su 20º aniversario y en el que firma su máximo de temporada y desde junio de 2025, un 6,5% de cuota de pantalla, siendo líder sobre su inmediato competidor. Un marzo en el que ha reforzado su posición como referente informativo, logrando máximos en sus programas diarios e informativos: laSexta Noticias firma su mejor dato en 16 meses al igual que El Objetivo, mientras que Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, laSexta Xplica, laSexta Columna y Equipo de investigación, sus récords de temporada. Siguiendo con el Prime Time, Lo de Évole continúa como lo más visto de la cadena alcanzando su mejor dato de las últimas cinco temporadas y ‘El Intermedio’, como su programa más visto a diario con su segundo mejor mes de temporada.

Completando la triple corona, Atresmedia (25,8%) también crece y suma 35 meses consecutivos de liderazgo, en esta ocasión con la mayor distancia en un mes de marzo de los últimos cuatro años, +2,3 puntos, pese a tener un canal menos que éste.

En cuanto a las temáticas, Nova (1,8%) sigue siendo la cadena femenina líder, además de la temática más vista en diferido; Neox (1,7%) despunta en jóvenes y los espectadores de 25 a 44 años; Mega (1,3%) sigue triunfando con ‘El Chiringuito de Jugones’ y Atreseries (1,8%) suma otro mes como la cadena de nueva creación líder, además de tener lo más visto en temáticas con ‘Bright Minds’.