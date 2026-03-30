Antena 3 (12,6%) lidera marzo con la mayor distancia sobre su competidor en 30 años

Antena 3 Noticias (19,2% y 2,0 M) encadena 75 meses consecutivos de liderazgo (desde enero 2020) y reforzando su posición como referente informativo. Crece y firma su mejor marzo en 4 años y se sitúa a casi +11 puntos de ventaja sobre su rival privado. Tiene los informativos más vistos de la TV y todas sus ediciones son líderes

Antena 3 Noticias 1 (23,6% y 2.235.000) arrasa y suma 98 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018) con su mejor marzo en 29 años (desde 1997). Es el contenido más visto y con mayor cuota de la televisión y aumenta a +14,1 puntos la ventaja con su inmediato competidor

Antena 3 Noticias 2 (18,2% y 2.188.000) acumula 68 meses de liderazgo en el Prime Time (desde agosto de 2020), con su mejor marzo en 3 años. Mantiene una ventaja de +10 puntos sobre su inmediato competidor

Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,6% y 1.708.000) también suma 68 meses como la opción informativa más vista del fin de semana con su mejor dato marzo desde 2009, 17 años. La 1ª edición (21,9% y 1.960.000) continúa líder durante 68 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos, siendo de nuevo el informativo más visto del fin de semana, mientras que la 2ª (13,1% y 1.493.000) también lidera con su mejor marzo en cuota desde el 2022.

Este mes, logra asimismo el especial más visto de las Elecciones en Castilla y León (15 de marzo), que es, además, el más visto en la cadena desde hace casi tres años con 1.333.000 seguidores de media, más de 2,7 millones de espectadores únicos (10,4%), líder sobre sus competidores

Noticias de la mañana (13,6% y 174.000) suma siete meses como el informativo matinal más visto

Antena 3 Deportes sigue siendo la información deportiva líder, destacando la primera edición L-V, con su mejor marzo histórico (20,1%)

Espejo Público (11,8% y 329.000) mantiene sus buenos datos desde el inicio de año. La franja de 8.55 a 11.00 horas sigue siendo su banda más fuerte subiendo al 13,7% de cuota (a +0,6 puntos de su rival directo)

Antena 3 vuelve a conseguir los programas más vistos de la TV con El Hormiguero invencible un mes más

Antena 3 vuelve a conseguir los programas más vistos de la televisión, con Pasapalabra, El Hormiguero y La ruleta de la suerte de nuevo en lo más alto del ranking

El Hormiguero (13,4% y 1,7 M) vuelve a ser el programa más visto de la noche y líder absoluto un mes más, de nuevo a distancia del resultado del siguiente programa (+2,4 puntos). Es el formato con más espectadores únicos de la televisión, con más de 4 millones de media cada día de marzo

Pasapalabra (18,5% y +1,8 M) sigue en lo más alto del ranking de entretenimiento, de nuevo líder absoluto y a +9 puntos sobre su principal competidor y +6,2 sobre la cadena pública, consiguiendo cada tarde el ‘minuto de oro’ y superando los 3,6 millones de espectadores únicos

La ruleta de la suerte (21% y +1,5 M) alcanza 71 meses consecutivos de liderazgo con la mayor distancia sobre su rival privado en un mes de marzo, +11,8 puntos. Más de 3,1 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que vuelve a triunfar en el fin de semana (17% y +1,2 M)

El Desafío (14,2% y 1,3 M) continúa como el programa líder y más visto de la noche del viernes, líder invicto cada semana, superando a sus principales perseguidores por +3,4 y +6,4 puntos, rozando los 3,6 millones de espectadores únicos en la temporada

Y ahora Sonsoles (9,8% y 745.000) repite como el magacín privado más visto de las tardes, líder nuevamente sobre su competidor

El Capitán en Japón (11,5% y 800.000) finaliza la temporada como líder de la noche del miércoles y ‘Atrapa un millón’ (11,1% y +1 M) repite liderazgo en la del sábado. Logran más de 2 millones y más de 2,6 millones de espectadores únicos, respectivamente

Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16% y 800.000) lidera por 48 mes consecutivo con la mayor ventaja histórica en marzo sobre su directo competidor, +7,1 puntos. Supera cada mañana los 1,2 millones de espectadores únicos

Antena 3 acapara el top de series más vistas con Sueños de libertad a la cabeza

Sueños de libertad (14,4% y casi 1,3 M) continúa como la serie más vista de la televisión y alcanza su 2ª mejor cuota histórica. Suma otro mes como líder imbatible, con unas distancias de +6,3 y +4,3 puntos de sus competidores

Perdiendo el juicio (10,3% y 830.000) vuelve a situarse como la serie nacional más vista del Prime Time

Una nueva vida (10% y 912.000) y En tierra lejana (12,2% y 873.000) son las producciones internacionales más vistas