Las temáticas de Atresmedia cierran el año con Nova como cadena femenina líder y Atreseries en su 2º mejor año histórico

Nova (2%) suma otro año como la cadena femenina líder y logra las series temáticas más vistas

Nova (2%) suma otro año como la cadena femenina líder y ya son 2 consecutivos. De lunes a viernes, es también la temática líder de su franja de novelas (2,9%) y de la Sobremesa (2,7%).

Logra las series temáticas más vistas del año con Mi fortuna es amarte (332.000 y 2,8%), Mi secreto eres tú (317.000 y 2,8%) y Emanet (310.000 y 3,4%), todas líderes, seguidas en el ranking por las reemisiones de Amor bravío (292.000 y 3,4%), Lo que la vida me robó (270.000 y 3,4%) y Sortilegio (263.000 y 3,3%), también líderes.

Además, ha estrenado con éxito a lo largo del año Eternamente amándonos (256.000 y 2,6% líder), Tras el cristal (263.000 y 2,4% líder), Amor sin límite (228.000 y 1,9%) y Hermanos (122.000 y 2%).

Neox (1,8%) sobresale en Target Comercial, jóvenes y en 25-34 años

Neox (1,8%) sigue destacando en Target Comercial (2,3%), especialmente en la sobremesa (3,6%) donde es líder en este segmento, y logra sus mejores seguidores entre los jóvenes (3,2%) y los espectadores de 25 a 34 años (4,3%).

Los contenidos más vistos de la cadena son el Cine (197.000 y 2,2%), con la película Jack Reacher: nunca vuelvas atrás como la más vista en la cadena (466.000 espectadores y el 4,4%), Los Simpson de sobremesa (180.000 y 2,2%), que repite como la serie de animación más vista de la televisión en el año, y Chicago P.D. (136.000 y 1,7%).

Mega (1,3%) sigue líder con El Chiringuito de Jugones

Mega (1,3%) vuelve a conseguir sus mejores resultados entre el público masculino (1,8%) y en Target Comercial (1,7%), así como en la franja de Late Night (3,1%), donde sube gracias a El Chiringuito de Jugones, que es otro año más líder (4,1% y 171.000) consolidando su audiencia y consiguiendo cada noche una media de 600.000 espectadores únicos, lo más visto del canal.

Junto al programa deportivo líder de la noche, entre lo más visto del canal están los Sprint race de Moto GP (277.000 y 3%) y Batalla de restaurantes (177.000 y 1,7%).

Atreseries (1,9%), líder entre las cadenas de nueva creación y temática más vista en diferido

Atreseries logra el 2º mejor año de su historia y sigue siendo la cadena de nueva creación líder, además de la temática más vista del año en diferido (2%).

Los contenidos más vistos de la cadena son el estreno de Regreso al paraíso (307.000 y 2,8%), el reestreno de Forever (223.000 y 2,6% líder) y The mysteries of Laura (188.000 y 2,1%).