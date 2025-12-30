laSexta lidera sobre su competidor por 13º año consecutivo y 3ª cadena privada más vista de 2025

Aruser@s vuelve a ser líder privado en la mañana y el programa de mayor cuota de la cadena junto a Al Rojo Vivo, que es por su parte el de mayor aportación

Aruser@s (15,8% y 342.000) reina entre las cadenas privadas, prolongando sus grandes resultados, y a una ventaja sobre la principal cadena de su grupo competidor de +2,4 puntos. Es líder absoluto en Target Comercial (19,6%) y triunfa con El Humorning (14,6%), que repite máximo anual. Este año estrena con éxito Aruser@s Weekend (7,9%) que arranca como 2ª opción de su franja y mejorando la franja del fin de semana en +3,6 puntos respecto al primer semestre del año.

Al Rojo Vivo (9,7% y 355.000) suma un año más por delante de su inmediato competidor marcando una gran ventaja sobre este (+3,5 puntos). Es el programa de mayor aportación a la cadena, además de ser el segundo de mayor cuota. Consigue 2,1 millones de espectadores únicos cada día.

laSexta Noticias (7,7%) continúa otro más entre los contenidos más vistos de la cadena y con todas sus ediciones por delante de las de su competidor. Consigue, además, la menor distancia anual histórica con los informativos de la primera cadena de su grupo competidor.

laSexta Noticias 14H L-V (8,6% y 690.000) es la edición de noticias con más cuota y más vista de la cadena, manteniendo una gran ventaja de casi +2 puntos sobre su directo competidor. Logra cada día 1,3 millones de espectadores únicos.

laSexta Noticias 20H L-V (7,5% y 641.000) alcanza su segunda mejor cuota de los últimos 5 años. Es la edición que más cerca se queda de la segunda edición de la cadena principal de su grupo privado competidor, a tan solo medio punto. De hecho, ha habido meses que se ha situado por delante (noviembre). Una media de 1,4 millones de espectadores únicos ha seguido cada día esta edición.

laSexta Noticias FDS (7,2%) mejora en la media del fin de semana y firma el mejor dato desde 2021. Igualmente, tanto la edición de las 14H (7,7%) como la de las 20H (6,8%) lideran sobre las ediciones de su inmediato competidor y consiguen 1,3 millones y más de 1,4 millones de espectadores únicos, respectivamente.

Lo de Évole (8,6% y 1.117.000) es el programa más visto de la cadena por sexto año consecutivo. Logra un importante crecimiento de +1 punto hasta su mejor dato en 3 años y es de nuevo líder sobre su inmediato competidor con una gran ventaja (+2,3 puntos). También es líder absoluto en Target Comercial, donde sube al 10,1% y logra cada domingo más de 2,7 millones de espectadores únicos. Su entrega con la entrevista a Gabriel Rufián es la emisión más vista de la cadena este año con 1.537.000 seguidores de media y 3.452.000 espectadores únicos (11,3%).

Salvados (6,5% y 789.000) también se sitúa entre los programas más vistos de la cadena, creciendo a su mejor temporada de las últimas cinco (2020-21) y situándose de nuevo líder sobre su directo competidor. Supera cada domingo los 2,2 millones de espectadores únicos.

Anatomía de… (6,7% y 766.000), en su tercer año de emisión, crece extraordinariamente, +1,7 puntos, y anota su máximo anual en cuota. También se sitúa entre los programas más vistos de la cadena y también supera a su inmediato competidor. Supera los 2,3 millones de espectadores únicos.

laSexta Xplica (6,1% y 485.000) sube (+0,7 puntos respecto a 2024) y registra su mejor año, siendo el programa con mayor número de espectadores únicos de la cadena: 3.350.000.

El Intermedio (6,5% y 828.000) es el programa diario más visto de laSexta por 17º año consecutivo (desde 2008). Consigue, además, más de 2,5 millones de espectadores únicos en cada entrega de este año.

Más Vale Tarde (6,8% y 514.000) consolida su seguimiento del año pasado y vuelve a situarse una vez más por delante de su inmediato competidor (a +1,4 puntos). En Target Comercial, es 2ª opción subiendo al 8,5% y cada tarde registra más de 2,3 millones de espectadores únicos.

Jugones (6,2% y 578.000) continúa siendo la referencia deportiva de su franja un año más, superando en casi 2 puntos de su rival y consiguiendo cada día más de 900.000 espectadores únicos.

Zapeando (5,7% y 486.000) sube y vuelve a despuntar en Target Comercial, donde es 3ª opción subiendo al 9,2%. Además, es líder entre los públicos de 45 a 54 años (10,3%) y consigue más de 1,4 millones de espectadores únicos.

laSexta Clave (5,0% y 534.000) lidera sobre su directo competidor a +1,6 puntos de ventaja. Logra cerca de 900.000 espectadores únicos cada día.

laSexta Columna (6,5% y 690.000), que mantiene su audiencia, y Equipo de investigación (5,9% y 607.000) en su mejor cuota en 6 años (desde 2019), siguen siendo referentes en la noche de los viernes.

Cazadores de imágenes (5,4% y 498.000), una de las revelaciones del año en el entretenimiento de la cadena, ha conquistado a casi 1,5 millones de espectadores únicos.