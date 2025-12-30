AUDIENCIAS ANUALES
laSexta lidera sobre su competidor por 13º año consecutivo y 3ª cadena privada más vista de 2025
laSexta (6,2%) repite liderazgo sobre su rival directo por 13º año consecutivo.
Publicidad
Aruser@s vuelve a ser líder privado en la mañana y el programa de mayor cuota de la cadena junto a Al Rojo Vivo, que es por su parte el de mayor aportación
- Aruser@s (15,8% y 342.000) reina entre las cadenas privadas, prolongando sus grandes resultados, y a una ventaja sobre la principal cadena de su grupo competidor de +2,4 puntos. Es líder absoluto en Target Comercial (19,6%) y triunfa con El Humorning (14,6%), que repite máximo anual. Este año estrena con éxito Aruser@s Weekend (7,9%) que arranca como 2ª opción de su franja y mejorando la franja del fin de semana en +3,6 puntos respecto al primer semestre del año.
- Al Rojo Vivo (9,7% y 355.000) suma un año más por delante de su inmediato competidor marcando una gran ventaja sobre este (+3,5 puntos). Es el programa de mayor aportación a la cadena, además de ser el segundo de mayor cuota. Consigue 2,1 millones de espectadores únicos cada día.
- laSexta Noticias (7,7%) continúa otro más entre los contenidos más vistos de la cadena y con todas sus ediciones por delante de las de su competidor. Consigue, además, la menor distancia anual histórica con los informativos de la primera cadena de su grupo competidor.
- laSexta Noticias 14H L-V (8,6% y 690.000) es la edición de noticias con más cuota y más vista de la cadena, manteniendo una gran ventaja de casi +2 puntos sobre su directo competidor. Logra cada día 1,3 millones de espectadores únicos.
- laSexta Noticias 20H L-V (7,5% y 641.000) alcanza su segunda mejor cuota de los últimos 5 años. Es la edición que más cerca se queda de la segunda edición de la cadena principal de su grupo privado competidor, a tan solo medio punto. De hecho, ha habido meses que se ha situado por delante (noviembre). Una media de 1,4 millones de espectadores únicos ha seguido cada día esta edición.
- laSexta Noticias FDS (7,2%) mejora en la media del fin de semana y firma el mejor dato desde 2021. Igualmente, tanto la edición de las 14H (7,7%) como la de las 20H (6,8%) lideran sobre las ediciones de su inmediato competidor y consiguen 1,3 millones y más de 1,4 millones de espectadores únicos, respectivamente.
- Lo de Évole (8,6% y 1.117.000) es el programa más visto de la cadena por sexto año consecutivo. Logra un importante crecimiento de +1 punto hasta su mejor dato en 3 años y es de nuevo líder sobre su inmediato competidor con una gran ventaja (+2,3 puntos). También es líder absoluto en Target Comercial, donde sube al 10,1% y logra cada domingo más de 2,7 millones de espectadores únicos. Su entrega con la entrevista a Gabriel Rufián es la emisión más vista de la cadena este año con 1.537.000 seguidores de media y 3.452.000 espectadores únicos (11,3%).
- Salvados (6,5% y 789.000) también se sitúa entre los programas más vistos de la cadena, creciendo a su mejor temporada de las últimas cinco (2020-21) y situándose de nuevo líder sobre su directo competidor. Supera cada domingo los 2,2 millones de espectadores únicos.
- Anatomía de… (6,7% y 766.000), en su tercer año de emisión, crece extraordinariamente, +1,7 puntos, y anota su máximo anual en cuota. También se sitúa entre los programas más vistos de la cadena y también supera a su inmediato competidor. Supera los 2,3 millones de espectadores únicos.
- laSexta Xplica (6,1% y 485.000) sube (+0,7 puntos respecto a 2024) y registra su mejor año, siendo el programa con mayor número de espectadores únicos de la cadena: 3.350.000.
- El Intermedio (6,5% y 828.000) es el programa diario más visto de laSexta por 17º año consecutivo (desde 2008). Consigue, además, más de 2,5 millones de espectadores únicos en cada entrega de este año.
- Más Vale Tarde (6,8% y 514.000) consolida su seguimiento del año pasado y vuelve a situarse una vez más por delante de su inmediato competidor (a +1,4 puntos). En Target Comercial, es 2ª opción subiendo al 8,5% y cada tarde registra más de 2,3 millones de espectadores únicos.
- Jugones (6,2% y 578.000) continúa siendo la referencia deportiva de su franja un año más, superando en casi 2 puntos de su rival y consiguiendo cada día más de 900.000 espectadores únicos.
- Zapeando (5,7% y 486.000) sube y vuelve a despuntar en Target Comercial, donde es 3ª opción subiendo al 9,2%. Además, es líder entre los públicos de 45 a 54 años (10,3%) y consigue más de 1,4 millones de espectadores únicos.
- laSexta Clave (5,0% y 534.000) lidera sobre su directo competidor a +1,6 puntos de ventaja. Logra cerca de 900.000 espectadores únicos cada día.
- laSexta Columna (6,5% y 690.000), que mantiene su audiencia, y Equipo de investigación (5,9% y 607.000) en su mejor cuota en 6 años (desde 2019), siguen siendo referentes en la noche de los viernes.
- Cazadores de imágenes (5,4% y 498.000), una de las revelaciones del año en el entretenimiento de la cadena, ha conquistado a casi 1,5 millones de espectadores únicos.
- La Roca (4,6% y 417.000) finaliza 2025 con su 2º mejor año histórico. Destaca en el número de espectadores únicos que consigue, con más de 3,3 millones de espectadores en cada entrega.
Publicidad