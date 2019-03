'Pretty Little Liars: The Perfectionists': Todo lo que necesitas saber del spin-off de 'Pretty Little Liars'

Después del emotivo final de 'Pretty Little Liars' no podemos dejar de preguntarnos si la relación entre Alison (Sasha Pieterse) y Emily (Shay Mitchell) continuará en el spin-off' de la serie, 'The Perfectionists'. Aunque de momento no se ha dicho nada al respecto.

Como sabéis, esta nueva ficción contará con la presencia de dos protagonistas principales de 'Pretty Little Liars', Alison (Sasha Pieterse) y Mona (Janel Parrish), que interpretarán a la nueva liga de mujeres líderes de Beacon Heights que mantendrán tantos o más secretos como Rosewood. Incluso la propia creadora de la ficción Marleke King, expresó en una ocasión lo ansiosa que se encuentra de que la nueva trama vea la luz: "No puedo espera para presentar a los fans este nuevo mundo lleno de emociones y escalofríos en Beacon Heights". King confesó que el spin-off será muy similar a la serie original: "Hay un gran misterio y hay un asesinato, algunos personajes se unen a a través de ese asesinato". Según recoge Digitalspy.

Marleke King ha escrito el piloto de 'The Perfectionists' y estará en la nueva ficción como productora ejecutiva junto a Leslie Morgenstein ('Crónicas Vampíricas') y Gina Girolamo ('The Originals').

Entre los nuevos personajes habrá tres que formaran el círculo de los perfeccionistas. La primera Sofia Carson ('Los Descendientes') interpretando a Ava Jalali, una blogger que se esforzará por ser un icono de moda. La segunda, Sydney Park que se meterá en la piel de Caitlin, la hija perfecta de dos madres perfectas que espera seguir los pasos de una de sus madres en la política. Y el tercero, Eli Brown que interpretará a Dylan, un violonchelista que tiene la necesidad de ser siempre el mejor. Seguramente este sea el grupo que se forme cuando ocurra el sonado asesinato.

Aunque King explicó que veremos a caras conocidas de 'Pretty Little Liars' en el spin-off, todavía no hay ninguna confirmación oficial. Mitchell expresó que haría todo lo posible por volver a interpretar a Emily, lo que nos deja la puerta abierta a volver a verla junto a Pieterse en esta nueva y trepidante aventura.