'The 100': Eliza Taylor habla sobre el difícil momento que viven después de que su marido Bob Morley fuese acusado de maltrato e infidelidad

Eliza Taylor dejó en shock al mundo el año pasado al revelar que se había casado con su co-star de 'The 100', Bob Morley, después de haber mantenido en secreto su relación. La noticia fue acogida con sorpresa pero con mucha ilusión por parte de los fans, que llevaban años esperando que sus personajes Clarke y Bellamy tuviesen un romance en la ficción (aunque lo que no esperaban es que tuvieran ESE final entre ellos...).

Desde luego su química traspasó la pantalla, aunque poco o nada se sabía sobre su relación antes del momento de la boda. Durante los meses siguientes, compartieron proyectos solidarios juntos y se embarcaron en el rodaje de la última temporada de la popular serie, un momento agridulce para todo el reparto.

Sin embargo, el momento más difícil para la pareja vino hace unos meses, cuando la exnovia de Bob Morley, Arryn Zech, dio un paso al frente para contar su historia y acusar a Bob de haberla maltratado psicológicamente y haberle sido infiel, precisamente con Eliza. Puedes ver todos los detalles en el vídeo de arriba.

La polémica no tardó en estallar y fue la actriz la que se pronunció para contar su historia con Bob y aclarar cómo habían pasado de mejores amigos a estar juntos y casarse en cuestión de meses. También denunció las amenazas y comentarios de odio que estaban recibiendo ella y su familia al respecto.

Meses después, la controversia no ha cesado, y Eliza se ha sincerado con una carta sobre cómo está lidiando con ello y lo difícil que ha sido:

"Ha sido un largo y difícil año con información errónea dando vueltas por Internet como una tormenta que no pasa. Para ser honesta con vosotros, no ha sido fácil. Pero durante este tiempo he encontrado fuerza en aquellos que mantengo cerca y fuerza en mí misma. Una importante lección se ha aprendido y es esta: No tienes control sobre las acciones de otros, pero tienes control sobre las tuyas. Lidera con integridad, vulnerabilidad y un corazón pleno. De esa forma, cuando tropieces, sabrás que hiciste todo lo que pudiste. Y el sol brillará de nuevo pronto. Dicho esto, que venga ya 2021".

