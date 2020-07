Eliza Taylor ('The 100') se defiende de las acusaciones de infidelidad de la ex de Bob Morley contando su historia

Bob Morley y Eliza Taylor sorprendieron al mundo y a los fans de 'The 100' con su relación y boda sorpresa el pasado verano. Los protagonistas de la serie apocalíptica no habían compartido ningún detalle previo sobre su romance, lo que hizo el shock mayor.

Pero su idílica relación inesperada se vio empañada hace unas semanas por el sorprendente testimonio de la actriz Arryn Zech, pareja de Bob Morley antes de conocerse su relación con Eliza Taylor. Arryn decidió denunciar el maltrato psicológico, vejaciones e infidelidad que había sufrido por parte de Morley durante su relación en un duro relato que puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora Eliza Taylor ha roto su silencio después de que tanto ella como Bob desaparecieran de las redes sociales hace semanas, decidida a contar su versión de los hechos. Y haciendo hincapié en que "al margen de las relaciones tóxicas que tuvimos en el pasado", ahora están felizmente casados. La actriz también ha denunciado el bullying por redes que está sufriendo tanto ella como sus seres queridos.

Aquí puedes leer su carta al completo:

"No era así exactamente como me imaginaba contar la historia de cómo Bob y yo pasamos a estar juntos, pero me siento obligada a compartirla. En París, esperé con ansia la llegada de mi mejor amigo... No había visto a Bob desde que terminamos de rodar al principio de febrero, 2019, y mucho había pasado en ese tiempo. Yo acababa de salir de una relación y él también. Estaba a punto de mudarme a un nuevo apartamento con Nina en Vancouver, y Bob acababa de terminar su debut como director. Nos unimos gracias al dolor de las rupturas, como hacen los amigos, y hablamos de la desalentadora perspectiva de estar solteros otra vez. Nos reímos y lloramos. Se sentía como si la relación entre nosotros estuviera evolucionado, pero era demasiado pronto para los dos.

Entonces, una noce de marzo, 2019, algo cambió. Estaba terminando de mudarme en el apartamento que acababa de firmar con Nina para un año y Bob vino para terminar de cerrar el apartamento en el que había vivido durante el rodaje. Se pasó a ayudarme a preparar nuestro nuevo piso cuando de la nada, me invitó a salir. Parecía tonto después de ser amigos tantos años, ¡de hecho creía que estaba de broma! Pero me reí y dije que sí... Para nuestra sorpresa la cita fue un éxito. Sinceramente, fue como si alguien hubiera cambiado un interruptor, y nos estuviéramos viendo de verdad por primera vez.

Poco después de eso decidimos volver a Australia para ver a nuestras familias. En abril de 2019, mientras estábamos sentados en el porche de la casa de su hermana mirando a la granja, hablamos sobre el futuro, lo que queríamos para nuestras vidas. Queríamos las mismas cosas. Vivir en el campo, tener hijos, también perseguir nuestros sueños en Los Angeles pero tener un hogar fuerte de base en Australia. Y tan fácil como vino esa conversación, vino la proposición. Dijimos "queremos esta vida, la queremos juntos, así que no desperdiciemos más tiempo y casémonos". Un mes después, nos casamos en la cima de una montaña en Hawai. No estábamos intentando romper Internet, no pretendíamos hacer daño a nuestras ex parejas, estábamos enamorados. Claro y simple.

A nuestra vuelta compramos una casa y una granja juntos en Australia, haciendo una realidad de aquella conversación del porche. Tenemos nuestra casa para siempre y estamos felizmente casados ahora. Él es amable, cariñoso y sensible. Me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí misma a veces y yo a él. Tener a nuestras espaldas una década de amistad solo hace más fuerte nuestra relación cada día que pasa. No importa cómo esté el mundo, el humor del día, los retos y triunfos que afrontemos... Hay confianza, hay compasión y hay honestidad. Y somos muy felices".

