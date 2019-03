Prepárate: 'Stranger Things' ya tiene final y se revelan los primeros detalles

'Stranger Things' está creando muchas expectativas respecto a la tercera temporada, en parte porque varios actores han dado algunas pistas desconcertantes que no se saben cómo interpretar: es el caso de las emotivas fotos que publicó Millie Bobby Brown y las misteriosas imágenes de David Harbour. Pues bien, Harbour, que da vida a Hopper, ha vuelo a hablar, y es que ya conoce el final de 'Stranger Things'.

Así lo describió el actor en una entrevista para CNET: "Cuando veas el final de la historia, entenderás por qué ciertos personajes se comportaron de ciertas maneras. Creo que eso es realmente importante, como saber a dónde va tu personaje. Muchas veces no lo consigues en la televisión. Pero lo mejor de esto es que sabíamos lo que era la temporada 1, y teníamos ideas en el caso de que se extendiera -porque no sabíamos si lo continuaríamos- pero si finalmente se extendía, sabíamos cuál sería el final. Creo que 'Stranger Things', ya sea en la temporada 4 o la temporada 5, tiene un arco que entiendo. Me siento muy orgulloso de eso porque no nos perderemos en nuestra historia y no dejaremos ningún hilo sin atar".

Y es que Harbour ha confesado que saber cómo termina la historia de su personaje, Hopper, lo ha ayudado a saber qué hay detrás de todas las acciones que toma el sheriff. El hecho de conocer la resolución final le ha ayudado a "establecerse". Una de las cosas que el actor tuvo cuidado de no revelar fue si la historia de Hopper terminará o no cuando la ficción finalice. En otras palabras, no está claro si Hopper seguirá vivo o presente para el final definitivo de la serie.