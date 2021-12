Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon se posicionan ante las acusaciones de agresión sexual en contra de Chris Noth

El pasado 16 de diciembre el medio 'The Hollywood Reporter' publicaba un reportaje donde dos mujeres denunciaban de forma pública que el actor Chris Noth había abusado de ellas sexualmente.

Las mujeres utilizaron seudónimos para proteger su privacidad, Zoe y Lily, dos historias distintas que sucedieron en épocas distintas. Así, mientras Zoe relataba que Chris Noth la había agredido en el año 2004 tras conocerla en la agencia donde trabajaba en Los Ángeles.

Lily explicaba que su agresión sucedió en 2015 después de que Chris la invitara a tomar algo tras conocerla en un bar en Nueva York, aquí puedes ver al completo sus historias.

Pero la cosa no ha quedado ahí, y es que tras esta primera denuncia pública la actriz Zoe Lister-Jones, quien coincidió con Chris Noth en 'Ley y Orden', aseguraba en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram que el actor de 'Sexo en Nueva York' es "un depredador sexual". Además, de salir más tarde una tercera víctima declarando que el intérprete la agredió sexualmente en el año 2010.

Tras las primeras acusaciones Chris Noth mandó un comunicado donde negaba categóricamente todo lo que se había dicho: "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres".

Además, después de sus palabras, su representante aseguraba a 'The U.S Sun' que Chris Noth "está completamente desconcertado y sorprendido. Está absolutamente consternado por estas acusaciones, y muy confundido en cuanto a por qué están surgiendo ahora, tan cerca del reboot", dice sobre que hayan hablado ahora que ha vuelto la serie

"Ha habido numerosas oportunidades cuando salieron las películas, por lo que no puede entender la situación", declara sobre las películas de 'Sexo en Nueva York'.

Las actrices de 'Sexo en 'Nueva York hablan

Chris Noth se convirtió en uno de los actores más queridos y admirados a principios de los 2000 debido a su papel de Mr. Big en 'Sexo en Nueva York'. Ahora, casi 20 años después el intérprete ha vuelto a meterse en la piel del marido de Carrie Bradshaw en la secuela de la ficción 'And Just Like That'.

Por ello, desde que salió la noticia de las acusaciones a Chris Noth por agresión sexual muchos son los que esperaban que las protagonistas de la serie se posicionaran al respecto.

De esta forma, las tres actrices principales de 'And Just Like That', Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, han emitido un comunicado firmado por las tres que han publicado en sus respectivas cuentas de Instagram donde aseguran que están de parte de las víctimas:

"Estamos profundamente entristecidas de escuchar las declaraciones en contra de Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han salido a compartir sus dolorosas experiencias. Sabemos que tiene que ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por eso", reza la nota.

