Kristin Davis responde a las críticas sobre su cara tras verla en 'And Just Like That': "A la mierda"

'Sexo en Nueva York' regresaba después de 17 años hace unos días con una nueva serie llamada 'And Just Like That' donde nos muestran qué ha pasado con el grupo de estas inseparables amigas en casi dos décadas.

Así, Sarah Jessica Parker ha vuelto a ser Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon Miranda Hobbes y Kristin Davis Charlotte York. Aunque todos los fans han notado la ausencia d Kim Cattrall como Samantha Jones.

Pero, tras el estreno no todo han sido comentarios positivos. Y es que, a través de las redes sociales las protagonistas han tenido que hacer frente a bastantes críticas y mensajes despectivos donde se meten con su aspecto actual.

Esto es lo que le ha sucedido a Kristin Davis quien ha hablado del tema en una entrevista para 'The Sunday Times Style Magazine': "Todos quieren comentar, a favor o en contra o lo que sea, sobre nuestro cabello y nuestras caras y nuestro esto y nuestro aquello", explica. "El nivel de intensidad fue impactante".

"Me siento enfadada y no quiero sentirme enfada todo el tiempo, así que no lo miro, solo sé que está ahí", dice.

Aunque, la actriz asegura que esto no es de ahora. Y es que, cuando estaba en la serie original también hacían frente a este tipo de comentarios u opiniones: "Escribían artículos todas las semanas sobre cómo tenía 'forma de pera', lo que no sentí que fuera un cumplido en ese momento", recuerda. "Me estresaría bastante porque no podría evitarlo. Siento que así es ahora también".

"Pero también siento, voy a ser franca, me siento como, 'A la mierda. A la mierda, gente, ven aquí y hazlo mejor'. ¿Sabes a qué me refiero? Como, ¿qué estás haciendo?".

Davis continua diciendo que gran parte de este problema son las redes sociales y la impunidad por hablar de todo sin consecuencias: "Ese es el problema con las redes sociales, ¿no? Es que no sabes lo que hacen esas personas. No sabes nada sobre ellas. Ellos. Sólo te lanzo bombas. Me enfada".

Además, Sarah Jessica Parker también saca a relucir en otra entrevista para 'Vogue' que este tipo de comentarios forman parte de una clara misogina ya que es difícil que eso le suceda a los hombres: "Hay tanta charla misógina en respuesta a nosotras que nunca sucedería sobre un hombre", dijo. "'Canas, canas, canas. ¿Tiene canas?'".

