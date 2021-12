Chris Noth es acusado de agresión sexual por dos mujeres y el actor de 'Sexo en Nueva York' responde

El actor de 67 años Chris Noth es conocido mundialmente por su carrera televisiva como actor en series como 'Ley y Orden', 'The Good Wife' y, sobre todo, por dar vida a Mr. Big en 'Sexo en Nueva York'.

Ahora, Chris Noth ha vuelto a dar vida a este mítico personaje en el regreso de 'Sexo en Nueva York', 'And Just Like That'. Pero, además, el actor está en boca de todo el mundo porque ha sido acusado de agredir sexualmente a dos mujeres según recoge el medio 'The Hollywood Reporter'.

El citado medio asegura que estas mujeres se acercaron a 'THR' con meses de diferencia y que no se conocen entre sí. En el reportaje las llaman Zoe, que ahora tiene 40 años, y Lily, de 31, aunque se tratan de seudónimos para proteger su privacidad.

Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, y Chris Noth, Mr. Big, en 'Sexo en Nueva York' | HBO

La historia de Zoe

Zoe empieza diciendo que ver de nuevo a Chris Noth "repitiendo su papel en 'Sex and the City' hizo que me despertara algo", afirma. "Durante tantos años, lo enterré", explica. Para después añadir que había llegado la hora de "intentar hacer público su identidad".

Fue en el año 2004 cuando ocurre la agresión que Zoe narra, cuando ella tenía 22 años y hacía 2 meses que se había mudado a Los Ángeles para trabajar en una firma de alto nivel donde Chris Noth y otros famosos tenía negocios habituales: "Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. De alguna manera obtuvo mi número del directorio y estaba dejando mensajes en mi teléfono del trabajo. Mi jefe me dijo: 'Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz'", empieza recordando. Para luego apuntar que esto sucedió en "el pico de Sex and the City. Él era como un dios para nosotras".

Noth vivía en Nueva York pero tenía una apartamento en Los Ángeles con piscina e invito a Zoe, ella le comentó que tenía una amigo en el mismo edificio y que había ido a la piscina con frecuencia. Así, Zoe, acompañada por una amiga, decidieron ir a la piscina a conocer al actor

Zoe explica que Noth le hizo "todo tipo de preguntas sobre mi especialización y lo que estudié". El intérprete tenía un libro y le pidió a la joven que le echara un vistazo ya que tenía pensado hacer un proyecto con este material: "Me dijo: 'Me encantaría saber lo que piensas'. Pensé: 'Soy nueva. Me está pidiendo mi opinión, solo he estado en Hollywood durante dos meses".

De esta forma, Noth dijo que tenía que ir a su apartamento para recibir una llamada y que luego se pasara por él para devolverle el libro. Fue cuando llegó a su casa el momento en el que él la beso al cruzar la puerta. Ella también lo besó pero luego le dijo: "Gracias, voy a volver con mi amigo".

Zoe comenta que el beso no le pareció alarmante ya que consideró que sería algo divertido que contar a sus amigos. Pero, después, Chris Noth la cogió hacia él, la llevó a la cama, le quitó los shorts y la empezó a violar por detrás: "Fue muy doloroso y grité: '¡Alto!'", exclama. "Y no lo hizo. Le dije: '¿Al menos puedes conseguir un condón?' y se rió de mí".

"Me di cuenta de que tenía sangre en la camisa. Salí de allí. Fui al apartamento de mi amigo [en el mismo edificio]. Entré directamente, fui al baño y traté de quitar la sangre de mi camisa. Querían saber qué pasó. Le dije: 'Solo quiero irme a casa'". La amiga que la visitaba la persiguió y dijo: 'Me estás asustando'", recuerda lo que pasó después.

Tras el altercado Zoe fue al hospital Cedars-Sinai tras hablar con su amiga: "Tuve puntos de sutura. Vinieron dos policías. No diría quién fue ", ya que tenía miedo a que no la creyeran o la despidiera. "Me dieron un pequeño folleto de asesoramiento en caso de crisis y algunos medicamentos".

Tras un tiempo asegura que "lo había enterrado todo el tiempo que pude, y luego realmente no estaba bien y finalmente fui al tratamiento que me había recomendado la sala de emergencias".

La historia de Lily

Fue en 2015 cuando Lily conoció a Chris Noth en la parte de VIP de un bar donde trabajaba como camarera. La joven tenía 25 años y afirma a 'THR' que era una gran fan del actor: "Me quedé realmente impactada", explica. "Él estaba coqueteando conmigo, seguro. Me sentí halagada. Sabía que estaba casado, lo cual es vergonzoso de mi parte admitirlo".

Entonces Chris le pidió el número y la invitó a salir: "Yo estaba como, 'Eso es una locura, Mr. Big me está invitando a cenar'". Chris Noth la citó en uno de los famosos restaurantes que aparecen en 'Sexo en Nueva York'. Al cerra el local el actor dijo a Lily que vivía a la vuelta de la esquina y tenía una colección de whiskies que podían probar.

"Pensé: 'Vamos a beber whisky y hablar sobre su carrera como actor'. Suena tan estúpido". Lily comenta que el apartamento era "un lugar increíble. Estábamos escuchando música y él tiene todos estos libros sobre arte y moda. Trató de besarme. Lo entretuve con cautela. Es mayor y parece mayor. Siguió intentándolo, intentándolo y tratando, y yo debería haber dicho que no con más firmeza y me fui. Y luego, lo siguiente que supe fue que se bajó los pantalones y estaba de pie frente a mí", recuerda para añadir que luego le metió el pene en la boca, escribe el medio.

Lily explica que ella le recordó que estaba casado y tenía hijos a lo que él contestó que "el matrimonio es una farsa. La monogamia no es real".

Lo siguiente que supo fue: "Estaba teniendo sexo conmigo desde el respaldo de una silla. Estábamos frente a un espejo. Estaba un poco llorando mientras sucedía". Una vez que terminó: "Fui al baño y me puse la falda. Me estaba sintiendo fatal. Totalmente violada. Todos mis sueños con esta estrella que amaba durante años se habían ido".

THR explica que después de lo sucedido Lily y Chris intercambiaron mensajes. Noth envió un mensaje: "Por cierto, tengo que preguntarte si disfrutaste nuestra noche la semana pasada. Pensé que era muy divertido, pero no estaba muy seguro de cómo te sentías".

"Hmm… ciertamente disfruté de tu compañía. Gran conversación. No quiero entrar en detalles sobre el mensaje de texto, pero me sentí un poco usad ... Quizás esto sea mejor como una conversación telefónica, pero no puedo hablar en este momento", respondió ella.

El actor quiso volver a verla, Lily le contestaba de forma agradable y en una ocasión quedaron para cenar pero Lily finalmente canceló la cita y nunca más volvieron a verse, explica 'The Hollywood Reposter'.

La respuesta de Chris

Ante estas acusaciones Chris Noth ha roto su silencio y ha mandado una declaración al medio donde dice:

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres".

