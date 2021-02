Sabrina Carpenter explica por qué hizo el guiño a la canción de Olivia Rodrigo en su single tras el drama con Joshua Bassett

Los fans siguen intentando unir todas las piezas del puzzle que protagonizan las estrellas Disney Joshua Bassett, Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo.

Después de la rumoreada relación de Bassett y Rodrigo, co-stars en la serie de 'High School Musical', la joven lanzó su hit 'Drivers License' que ha dado la vuelta al mundo.

Los rumores no tardaron en empezar a circular de que su letra de corazón roto hablaba del actor, y que la "chica rubia" de la que habla la canción se trataba de Sabrina Carpenter, a la que relacionan sentimentalmente ahora con Joshua. "Probablemente estés con esa chica rubia, que siempre me hizo dudar. Es mucho mayor que yo y es todo lo que a mí me hace sentir insegura", cantaba Olivia.

En medio de todo este revuelo Sabrina lanzó su propio tema, 'Skin', que hizo saltar las alarmas al 'referenciar' aparentemente las palabras de Rodrigo con: "No hay gravedad en las palabras que escribimos, a lo mejor no lo hiciste aposta, a lo mejor 'rubia' era la única rima que había".

Desde entonces los fans han estado más que atentos a las reacciones de los tres implicados en este presunto triángulo amoroso, y mientras Joshua Bassett explicó recientemente lo que pensaba de que la gente sacara conclusiones sobre su vida sentimental, ahora ha sido Carpenter quien ha querido explicar (de forma un tanto abstracta) por qué añadió la referencia a 'la chica rubia' en su canción, en el programa Zach Sang Show.

"Porque supongo que a la gente le importa, y tenía un poco de curiosidad de por qué. Pero también pienso que, es como que la gente está señalando, pero al mismo tiempo, no me corresponde a mí decir sobre quién habla y sobre quién no, porque no es mi historia. Esa no es mi narrativa. Solo lo he abordado desde, insisto, la atención que la gente empezó a dirigir hacia mí, asumiendo que era yo. Así que yo estaba en plan bueno, sabes, sentido tiene, soy rubia".

"Creo que me metí desde un lugar honesto, diciendo como, no creo que nadie quiera hacer daño, y no creo que vaya de eso. Todos estamos contando nuestra verdad e intentando sentirnos bien con nuestras propias situaciones. [...] Mi situación no es por la que esté pasando nadie más, así que entiendo que haya gente que no lo vea desde mi lado de las cosas, y no pasa nada".

Por su parte Olivia también se ha pronunciado sobre el significado de su canción y reconociendo que "estaba aterrorizada de sacarla" por algunas cosas que dice, puedes ver sus palabras en el vídeo de arriba.

