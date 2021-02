El mediático drama que empezó con el lanzamiento de 'Drivers License' continúa con los protagonistas de 'High School Musical: El musical: La serie' en el centro.

Joshua Bassett y Olivia Rodrigo encabezan el reparto de la serie de Disney y presuntamente tuvieron un romance a principios del año pasado. Ambas estrellas también son cantantes y en enero Olivia lanzó el tema que sigue en boca de todos. 'Drivers License' se convirtió en un éxito mundial y mucha gente ha empatizado con la historia de corazón roto que compartía la joven.

Los fans de la serie no tardaron en asociar sus palabras a lo ocurrido con Bassett, con quien su relación pareció romperse y seguidamente comenzaron a relacionar con la actriz Sabrina Carpenter, a la que actualmente consideran su novia. Aunque ellos no lo han confirmado personalmente, Carpenter sí reveló recientemente que iban a publicar una canción juntos.

Pero el verdadero drama llegó cuando Bassett publicó su propia canción ('Lie Lie Lie') una semana después de Olivia, y parecían estar relacionadas. Sabrina hizo lo propio con su tema 'Skin' donde también han visto referencias a la historia con Olivia y Joshua.

A todo este embrollo de indirectas musicales y rumores, Olivia Rodrigo ya se pronunció claramente y puedes ver sus palabras en el vídeo de arriba. Ahora, ha sido Bassett quien ha dado su opinión al respecto, además de contar cuál es, para él, el significado de su single.

"Pensé que era divertido, la gente básicamente sacando conclusiones de sobre quién piensan que va la canción. Y, sabes, pensando que la escribí y publiqué en cosa de una semana. Es un poco ridículo, a ver, literalmente hay pruebas en mi Instagram de que la escribí hace dos años y medio. Y nadie sabrá nunca de quién habla la canción", revelaba el actor en el vídeo, refiriéndose a una primera cover del tema que publicó en 2019.

"Pero es curioso ver estas especulaciones de lo que la gente piensa que significa. Me he esforzado por intentar dejar claro que no va sobre nadie en particular que puedan pensar que es. Pero sabes, la gente piensa lo que quiere", reconoce.

Seguro que te interesa

Joshua Bassett se sincera sobre el "momento de oscuridad" en el que escribió su nueva canción que creen que habla de Olivia Rodrigo