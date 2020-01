Dove Cameron es uno de los rostros Disney más populares gracias a personaje de Mal Maleficent en 'Los Descendientes'. Pero la actriz lleva muchos años vinculada a la cadena infantil y fue con la serie 'Liv y Maddie' donde empezó a darse a conocer.

Fue justo en 'Liv y Maddie' donde Dove conoció en 2013 a su exnovio, Ryan McCartan, con el que mantuvieron 3 años de relación, crearon el grupo The Girl and the Dreamcatcher, y llegaron a prometerse en 2016.

Seis meses después de anunciar su compromiso la pareja comunicó que habían roto debido a una decisión que había tomado la misma la actriz: "Dove ha decidido que esta relación no es lo que ella quiere. Todavía nos amamos mucho. Sea sensible, ya que esto es doloroso", tuiteaba entonces Ryan.

Después de todos estos años, sin saber qué había pasado entre ellos, McCartan, ha revelado de la forma más inesperada que Cameron le fue infiel. Descubre en el vídeo de arriba lo que ha dicho y cómo lo ha confesado.

