A la reina Isabel II le encanta 'The Crown'

Parece que la reina Isabel II se ha aficionado a las series, en concreto a 'The Crown', según informa el diario The Independent. La ficción de Netflix se centra en los primeros años de reinado de Isabel II y toca aspectos muy íntimos de su vida, desde la relación de la reina con el príncipe Felipe hasta el noviazgo de la Princesa Margarita con un hombre divorciado.

Según The Independent, la reina Isabel II habría visto los 10 episodios de la serie después de haber sido recomendada por su hijo y su nuera, los condes de Wessex. Según informa The Sunday Express, la pareja organizó para el sábado por la noche las proyecciones de la serie en los apartamentos privados de Su Majestad en el Castillo de Windsor. "Edward y Sophie adoran 'The Crown'", dijo una fuente real.

Tras haber visto los capítulos, la reina afirmó que le gustó la serie protagonizada por Claire Foy, aunque consideró que algunos aspectos se habrían dramatizado demasiado. Se trata de una de las series más caras de la historia, con un presupuesto de 130 millones de dólares. 'The Crown' se coronó como la mejor serie de la temporada pasada al recoger el Globo de Oro al mejor drama.