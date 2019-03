El radical cambio de 'look' del protagonista de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' llega a su final. Quedan pocos días para que el rodaje de la octava y última temporada termine y algunos de sus actores empiezan a despedirse de la que ha sido su casa los últimos ocho años. Emilia Clarke ha compartido en sus redes sociales una imagen con un emotivo texto despidiéndose de su personaje, Daenerys Targaryen. También Sophie Turner ha querido tatuarse su paso por la serie de HBO para recordar que siempre será una Stark.

El último en pronunciarse sobre lo que hará cuando finalice el rodaje de la serie ha sido Kit Harington. El actor que interpreta a Jon Snow, uno de los candidatos más firmes a sentarse en el Trono de Hierro, ha declarado que lo primero que hará será cortarse el pelo.

"Me gustaría alejarme y disfrutar de la oscuridad, cortarme el pelo, parecer menos reconocible y hacer algo con el tono y el corte", ha declarado el actor a Entertainment Weekly.

Pero ¿cómo de corto? "Corto, corto", ha dicho Harington. "La barba será más complicado que me la quite, porque me gusta. Me gusta llevar el pelo largo y barba, pero será algo ritual. No puedo buscar mi próximo papel pareciéndome estando exactamente igual. Este personaje ha sido maravilloso, pero necesitaré quitarme de encima a Jon Snow".

Puede que este cambio de aspecto no llegue para sus fotos nupciales, ya que el próximo 23 de junio Kit Harington y Rose Leslie celebrarán su boda en el castillo que la familia de la novia posee en la localidad escocesa de Aberdeenshire.