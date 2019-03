Primeras imágenes de lo que nos espera en 'The Walking Dead'

El final de la séptima temporada de 'The Walking Dead' comenzará el 12 de febrero. AMC ha publicado las primeras imágenes de los ocho últimos capítulos de la temporada, como hemos podido ver en Entertainment Weekly.

En estas imágenes podemos ver a Rick Grimes (Andrew Lincoln) en la mansión de Hilltop. En las otras imágenes, Rick aparece solo y con algunos de los supervivientes a Negan. Las imágenes no cuentan mucho de lo que podremos ver en los nuevos capítulos, pero junto a ellas, AMC también ha publicado la sinopsis del octavo episodio, titulado "Hearts still beating".

"El grupo de Rick descubrirá que el mundo no es como pensaban. Es mucho más grande que cualquier cosa que hayan visto hasta ahora. Su objetivo, vencer a Negan, no será nada fácil. Más importante, la victoria requerirá más que solo Alejandría. Necesitan a los miembros de las comunidades de The Kingdom y Hilltop, pero al igual que Rick, Ezekiel y Gregory no quieren una matanza. Convencerles requerirá más que discursos. Rick y su grupo tendrá que encontrar armas, comida y nuevos luchadores".

Según este resumen, conoceremos nuevos supervivientes y lugares y de nuevo veremos a Rick y a su grupo puestos a prueba en formas que no hemos visto antes.