'Gossip Girl' fue todo un hit adolescente y catapultó a la fama a sus protagonistas Blake Lively, Penn Badgley, Chace Crawford, Leighton Meester y Ed Westwick.

Los jóvenes actores pasaron por mucho juntos y como es inevitable se formaron algunos vínculos que duran hasta hoy, como la amistad de Badgley y Crawford.

Ambos actores se han reunido (virtualmente) para entrevistarse mutuamente y recordar la serie, y no se han cortado en decir realmente lo que piensan. Chace incluso reconocía que tendrían que atarle a una camilla para que hiciera esto con 'Gossip Girl'.

Sin embargo, también han reconocido que la ficción fue "una adelantada a su tiempo", y que abordó algo muy interesante justo cuando todo en Internet estaba cambiando. Y es que la serie ya exponía las vidas personales de sus protagonistas antes de que existieran las redes sociales. "Antes no teníamos que lidiar con todo eso", apunta Crawford.

Ambos intérpretes reconocen que estaban muy reticentes a este tipo de avances tecnológicos, tanto es así que Badgley hace una confesión sobre el iPhone de la que ahora se ríe.

"Me acuerdo que en 2007 fue cuando salió el primer iPhone de la historia. Y recuerdo que tú lo tenías. Tenías el primer iPhone, piensa en eso ahora", recuerda Chace.

"Blake me lo regaló. Y yo literalmente me puse en plan, 'No quiero esta cosa. Es un armatoste, y tiene todas estas apps", confiesa Penn incrédulo.

Para los que no lo recuerden, Penn Badgley y Blake Lively, además de su gran historia de amor en la pantalla como Serena Van der Woodsen y Dan Humphrey, estuvieron juntos en la vida real durante más de 3 años.

