Paul Wesley protagonizará 'Tell me a story', el remake de 'Cuéntame un cuento'

PROTAGONISTA DE 'CRÓNICAS VAMPÍRICAS'

El actor que interpretó a Stefan Salvatore en 'Vampire Diaries' regresa a la pequeña pantalla con la nueva serie de CBS All Access, 'Tell me a story', el remake de la serie de Antena 3, 'Cuéntame un cuento'. Junto a Paul Wesley veremos también a Kim Cattrall ('Sexo en Nueva York') y Billy Magnussen.