De 'Sexo en Nueva York' a los cuentos de hadas: Kim Cattrall será la protagonista de 'Tell me a story', adaptación de 'Cuéntame un cuento'

UPFRONTS 2018/2019

La actriz, conocida por interpretar a Samantha en la serie de HBO, vuelve a la televisión para protagonizar la nueva serie que prepara CBS All Access, el servicio de VOD de la cadena CBS. 'Tell me a story' será la adaptación de 'Cuéntame un cuento', la serie emitida en Antena 3 en 2014 y que reformulaba los cuentos de siempre adaptándolos a los nuevos tiempos y con un tono adulto.