El nuevo 'spin-off' de 'Crónicas Vampíricas' y 'The Originals' confirma que veremos actores de las dos series

Hace unos meses The CW anunció que tenían la intención de continuar la historia del universo vampírico surgido en las series 'The Originals' y 'Crónicas Vampíricas' con un nuevo 'spin off'. La nueva serie estará centrada en Hope Mikaelson, la hija de Klaus (Joseph Morgan) y Hayley (Phoebe Tolkin).

Finalmente, la cadena sigue adelante con el proyecto y ya tiene a sus primeros confirmados: Matt Davis y Danielle Rose Russell. Los actores que interpretaban a Alariz Saltzman y Hope Mikaelson en las series anteriormente nombradas.

Matt Davis y Danielle Rose Russell | The CW

Pero no son los únicos: Quincy Fouse ('Los Goldberg'), Jenny Boyd, Kaylee Bryant ('Santa Clarita Diet') y Aria Shahghasemi aparecerán en la quinta temporada de 'The Originals'.

Además, la trama se desarrollará en Mystic Falls y los protagonistas estudiarán en la Salvatore Boarding School for the Young & Gifted de Caroline y Alaric, tal y como se mencionó en 'The Originals' y 'Crónicas vampíricas'. El año pasado, la creadora de 'The Originals', Julie Plec, ya comentó que "la idea de que la escuela sea un refugio seguro para los jóvenes seres sobrenaturales" ciertamente iba a tener mucha relevancia para Hope.

Hope experimentará un notable crecimiento gracias al salto temporal que se producirá en la quinta y última temporada de 'The Originals', que se estrenará el próximo 20 de abril. Gracias a este nuevo 'spin-off', Julie Plec continuará con la historia vampírica después del gran final de 'Crónicas vampíricas' y los últimos episodios de 'The Originals'.