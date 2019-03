'The Vampire Diaries' se despide con un trágico y emotivo final

The Vampire Diaries | Agencias

¡Cuidado la noticia contiene spoilers sobre el capítulo final de la serie 'The Vampire Diaries'! Si no has visto el último episodio de la ficción de The CW o no quieres saber cómo acaba te recomendamos que dejes de leer, de lo contrario continúa tu lectura. Y es que, tras ocho temporadas 'The Vampire Diaries' ha puesto su broche de oro a la serie con un final que no ha dejado a nadie indiferente.

Lo más destacado es la trágica muerte que hemos presenciado en este desenlace donde Stefan Salvatore, interpretado por el actor Paul Wesley, muere para poder salvar a su hermano y al resto de Mystic Falls. Por lo que Stefan sacrifica su vida por el resto para acabar con el plan diabólico de Katherine, que pretendía que el pueblo entero ardiese.

Aunque no todo el capítulo estuvo marcado por la tragedia también hubo momentos alegres y cargados de emoción. Así, Stefan se reúne con Elena donde le explica todo lo ocurrido y le pide que le de un mensaje de despedida a Caroline, su reciente esposa. Además, Salvatore consigue reencontrarse con su difunta amiga Lexi, quien regresó para el final e iniciar juntos una nueva vida.

Por fin, Elena, Nina Dobrev, logra despertar de su hechizo y vuelve a estar junto a su familia quien la estaba esperando con ansia. Aunque el momento más emotivo lo vivimos cuando nos muestran en un flashforward el futuro de Elena y Damon Salvatore, Ian Somerhalder, juntos y felices.

La serie cierra el episodio con la frase de Damon a Stefan en el primer episodio de la ficción donde dice: "Hola, hermano", cerrando así este círculo. Y es que, Kevin Williamson, el cocreador de la serie dijo: "Un final debería ser acerca de despedirse, pero también debe ser sobre dar las gracias a la audiencia que te ha seguido durante ocho temporada. Y la forma de decir gracias es llenarlo de recuerdos porque cuando la gente mire hacia atrás el show, quiero que lo recuerden con cariño y sonrisa".