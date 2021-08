Neil Patrick Harris ('Cómo conocí a vuestra madre') presume de cuerpazo a sus 48 años

Neil Patrick Harris sigue descansando después de haber tenido un año muy movido en cuanto a sus nuevos proyectos. Desde que el actor abandonase 'Cómo conocí a vuestra madre' no tardó mucho en aparecer de nuevo en una serie, siendo el Conde Olaf en la serie 'Una serie de catastróficas desdichas'.

Y este mismo año el actor ha conseguido aparecer en un proyecto de la magnitud de 'The Matrix: Resurrection' siendo el terapeuta de Neo que aparece en el primer tráiler que aún no se ha estrenado de manera oficial. Pero no solo ha estado en películas y Neil también ha participado en la primera temporada de 'It's a sin' la serie británica que se estrenó en enero y en la cual interpretaba a Henry Coltrane.

Pero está claro que Neil necesita un buen descanso y eso es algo que sabe hacer a la perfección. El actor lleva unas semanas en redes sociales mostrando a sus seguidores cómo disfruta de unas vacaciones en familia y ahora ha compartido una foto en la que presume de cuerpazo en la playa: "165 libras (74 kilos) empapadas", escribe en la publicación.

Neil Patrick Harris protagonizará la nueva comedia de Netflix

Desde que terminase su papel como Barney Stinson en 'Cómo conocí a vuestra madre' Neil Patrick Harris tan solo ha protagonizado una gran serie, siendo esta 'Una serie de catastróficas desdichas'. Su papel como el Conde Olaf parece que fue del agrado de Netflix y desde la plataforma de streaming ya le han presentado un nuevo proyecto. 'Uncoupled' será la comedia que protagonizará y cuenta con el productor ejecutivo de 'Modern Family'. Además, Neil también estará como productor ejecutivo de la serie, mostrando un nivel de compromiso con el proyecto más que alto.

Esta comedia se centrará en la vida de Michael, que será Neil, que pensaba que su vida era perfecta hasta que su marido le deja tras 17 años de matrimonio. Todavía no hay una fecha de estreno oficial, pero ya han anunciado que el rodaje dará comienzo a finales de este año en Nueva York.

