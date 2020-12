"Soy un ser humano": Millie Bobby Brown ('Stranger Things') confiesa entre lágrimas el incidente que sufrió con una fan

Hoy en día, las redes sociales son un elemento casi indispensable para desenvolverse a nivel social. Sin embargo, para personas como Millie Bobby Brown, cuya fama trasciende la barrera de lo imaginable, en ocasiones puede convertirse en un arma de doble filo.

La actriz, que saltó a la fama tras la primera temporada de 'Stranger Things', sufrió un altercado con una fan mientras iba de compras. Así lo confesó a través de su cuenta en Instagram, en la que publicó una serie de Stories en las que relataba tal suceso.

Al parecer, Millie había salido junto a su madre para ir de compras, cuando de pronto una niña se acercó hasta ella. "¿Puedo hacerte un vídeo?", preguntó. A lo que Millie respondió: "Um, no". Millie reconoció sentirse extrañada por la propuesta, ya que no le había pedido hacerse una foto juntas, sino grabarle a ella directamente. "Pero, ¿por qué alguien querría que le tomaran un vídeo? No necesito justificarlo ante nadie. Si no quiero que me graben un video, no tengo que hacerlo", confesaba a través de Instagram.

A pesar de la negativa, Millie cuenta que la fan siguió insistiendo, por lo que tuvo que seguir manifestando su negativa ante la propuesta. "Soy un ser humano. ¿Qué más puedo pedirle?", añadía.

Mientras relataba aquel suceso, Millie se vio superada por la situación y no pudo evitar romper a llorar al recordarlo. "Me molesta que la gente intente traspasar los límites, y desearía que fueran más respetuosos".

"Todavía estoy tratando de navegar por todo esto y es abrumador... ¿Dónde están mis derechos para decir que no?", concluyó defendiéndose.

Seguro que te interesa:

"Te quiero estrujar": Las adorables imágenes de Millie Bobby Brown ('Stranger Things') de pequeña te van a derretir