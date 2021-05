"Sentía que me iba a morir": Matthew Perry revela el miedo que tenía en cada capítulo de 'Friends'

'Friends' estuvo en emisión desde el año 1994 hasta el 2004, 10 temporadas en total que convirtieron a la sitcom en todo un referente televisivo que hizo historia. Ahora, sus seis protagonistas: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se han reunido en un capítulo especial que ha sido un auténtico regalo para los fans de la serie.

Así, muchas son las vivencias, recuerdos y anécdotas que el reparto ha contado en 'Friends: The Reunion' pero algunos de los actores han contado cosas que muchos desconocían, incluso ellos mismos.

De esta forma Matthew Perry, quien dio vida al inigualable Chandler Bing, confesó que tenía pánico si el público que estaba presente no se reía cuando decía algún chiste o broma.

Imagen promocional del reencuentro de los actores de la serie 'Friends' | HBO

Todo surgió en una conversación que tienen los seis en el plató del café Central Perk cuando David Schwimmer habla del público en directo: "Disfrutaba mucho de la energía del público. Me refiero al público en directo. Era como hacer una obra de teatro de un acto cada semana con todos nosotros", explica.

A lo que responde Courteney Cox: "Personalmente encontraba que cuando se reían de algo, pensaba: "Ah, si pensáis que eso tiene gracia, esperad a escuchar el siguiente diálogo".

"Era un reto para que me esforzara aún más y era una sensación muy gratificante. O no. O nada de nada", añadía.

El miedo de Matthew Perry

La intervención de Matthew Perry ha sido la más llamativa ya que ha confesado lo mucho que llegaba a sufrir si los espectadores en vivo no se reían con sus intervenciones: "Al menos en mi caso, tenía la sensación de que iba a morir si no se reían. Y no es nada saludable... seguro. Pero a veces soltaba una frase y no se reían y empezaba a sudar... a tener convulsiones si no conseguía las carcajadas que se suponía que iba a conseguir, flipaba", afirma.

"No nos lo explicaste. ¿Y te dolía?", le dice Lisa Kudrow. "¿No?", responde Perry. "No recuerdo que nos lo dijeras nunca", añadía la actriz.

"Pues sí. Así es como me sentía casa noche", concluye el actor.

