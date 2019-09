El final de 'Juego de Tronos' sigue siendo un tema muy polémico entre los fans que han seguido la serie a lo largo de todos estos años. La controversia sobre su octava temporada ha vuelto a salir a la luz tras celebrarse este pasado domingo la 71 edición de los Emmy.

'Juego de Tronos' era la gran favorita y la serie más nominada de toda la televisión, pero finalmente solo se llevaron dos galardones: mejor serie dramática y mejor actor secundario dramático para Peter Dinklage.

La mayoría del reparto de la ficción se encontraba presente y muchos fueron los que hablaron con los medio en el backstage del evento. Uno de los más deseados de la noche era Kit Harington (Jon Snow) quien reveló un dato que ha dejado a todo el mundo sin habla, y es que todavía no ha visto la última temporada.

"Todavía no he visto la serie", afirmaba ante las cámaras. "Así que así es como he lidiado con la controversia, no he visto la última temporada, pero sé el trabajo que nos costó grabarla y lo duro que ha sido, se que todos nosotros pusimos amor y esfuerzo en ello".

Además, Kit defendió el trabajo de todo el equipo de 'Juego de Tronos' y cometa que él ha habido ajeno a toda la controversia: "Nosotros sabíamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto, según la historia, y sabíamos que era lo mejor para los personajes porque vivimos con ellos durante 10 años. La controversia para nosotros realmente no nos afectó".

Seguro que te interesa:

Arya le quitó la gloria: La reacción de Kit Harington al descubrir que Jon Snow no mataría al Rey de la Noche en 'Juego de Tronos'