Así ha quedado la lista de ganadores de los Emmy 2019:

Mejor actor de reparto en comedia

Tony Shalhoub ('The Marvelous Mrs. Maisel')

Mejor actriz de reparto en comedia

Alex Borstein ('The Marvelous Mrs. Maisel')

Mejor guión de comedia

'Fleabag'

Mejor dirección de serie de comedia

'Fleabag'

Mejor actor de comedia

Bill Hader ('Barry')

Mejor actriz de comedia

Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag')

Mejor reality

'Rupaul'

Mejor actriz de reparto en miniserie o película

Patricia Arquette ('The Act')

Mejor dirección de miniserie

Johan Renck ('Chernobyl')

Mejor actor de reparto en miniserie o película

Ben Whishaw ('A Very English Scandal')

Mejor guión de miniserie o película

'Chernobyl'

Mejor actor de miniserie / película para TV

Jharrel Jerome ('When They See Us')

Mejor película para TV

'Bandersnatch / Black Mirror'

Mejor actriz de miniserie / película para TV

Michelle Williams

Mejor miniserie

'Chernobyl'

Mejor programa de sketches

'Saturday Night Live'

Mejor actor de reparto en serie dramática

Peter Dinklage ('Juego de Tronos')

Mejor guión de serie de serie dramática

'Succession'

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Julia Garner ('Ozark')

Mejor actor en serie dramática

Billy Porter ('Pose')

Mejor dirección en serie dramática

​'Ozark'

Mejor actriz en serie dramática

Jodie Comer ('Killing Eve')

Mejor serie cómica

'Fleabag'

Mejor serie dramática

'Juego de Tronos'

Y aquí puedes encontrar los ganadores de los premios técnicos