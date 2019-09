Hasta 10 actores de 'Juego de Tronos' estaban nominados en los Emmy 2019 en diferentes categorías de los premios. Pero solo uno de ellos ha sido el afortunado de llevarse el galardón a casa, Peter Dinklage.

El actor que ha dado vida a Tyrion Lannister a lo largo de los últimos 10 años en la serie de HBO recogía de esta forma su cuarto Emmy por este personaje. Un reconocimiento por el que ha batido el récord de ser el primer actor secundario que más Emmys se ha llevado.

De esta forma, Peter Dinklage subió al escenario del Teatro Microsoft donde se celebraba la gala para recoger el premio y decir una palabras de agradecimiento. Pero en mitad del discurso hubo una palabra que fue censurada a los espectadores, concretarte 'motherfucking' cuando agradecía a David Benioff y D.B. Weiss lo que ha vivido en todos estos años.

"Gracias. No tengo ni idea de lo que voy a decir, pero allá voy. Me considero muy afortunado de ser miembro de una comunidad que se trata con tolerancia y diversidad, porque en ningún otro lugar podría estar como aquí. Han pasado 10 años, todo está dicho y hecho, desde el momento en que conocí a Dave y Dan hasta ahora. No tenía ni idea de en qué me estaba metiendo, pero sabía que David y Dan eran bastante brillantes. Diez años de sudor absoluto, pero 10 años de las personas más increíbles, talentosas y jodidamente divertidas,( hey, se acabó, no me importa), con la que he tenido la suerte de trabajar. No hicimos nada más que sudar y reír. Dave y Dan, literalmente caminamos por el fuego y el hielo. Y lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Gracias"

Seguro que te interesa:

El chiste que Tyrion Lannister ha intentado terminar en todas las temporadas de 'Juego de Tronos' sin lograrlo