Katherine Heigl rompe su silencio sobre su polémica salida de 'Anatomía de Grey': "Podría haberlo manejado con más elegancia"

'Anatomía de Grey' siempre ha estado rodeada de drama tanto dentro como fuera de la pantalla. Después de tantos años en emisión y un reparto con tantos actores, que salgan a la luz más de dos o tres polémicas ha sido inevitable.

El repentino abandono de Justin Chambers, actor de Alex Karev, al que decidieron no matar y dar un final improvisado trayendo de vuelta al personaje de su ex Izzie Stevens, volvió a reabrir las heridas con la también abrupta salida de la propia actriz, Katherine Heigl.

La controversia en torno a Heigl es de dominio público, pues la actriz renegó de una nominación al Emmy que consiguió por su papel en la serie, y desde ahí fueron inevitables las diferencias con el equipo creativo de 'Greys'. Finalmente, Izzie se despidió de la serie de una forma poco creíble e incómoda.

Hace solo unas semanas que la showrunner, Krista Vernoff, reveló que en realidad le habían escrito a Izzie un final más digno, pero aseguraba que Katherine Heigl les dejó tirados antes de rodar y nunca se presentó a grabar su final. Puedes ver todos los detalles sobre esta impactante noticia en el vídeo más arriba.

Ahora ha sido la actriz, que estrena nueva serie, 'El baile de las luciérnagas', quien ha decidido romper su silencio sobre aquel drama, reconociendo a People que "podría haberlo manejado con más elegancia".

"Hice lo correcto para mí y mi familia. Realmente no me arrepiento de haber dejado 'Anatomía de Grey'... pero sí me arrepiento del drama amplificado que estaba sintiendo en ese momento", reconoce a People.

La actriz también lamenta que, debido a toda esta polémica, acabó siendo encasillada como "difícil y desagradecida" en la industria, lo que no se lo puso nada fácil en su carrera.

Seguro que te interesa

'Anatomía de Grey': La verdadera razón por la que no mataron a Alex Karev cuando Justin Chambers abandonó la serie