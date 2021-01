¿El fin de 'Anatomía de Grey'? La nueva e inesperada serie de Ellen Pompeo

'Anatomía de Grey' ya ha hecho historia como una de las series más longevas de la televisión. Actualmente está emitiendo su temporada 17, aunque debido a las complicaciones en los rodajes por la pandemia del coronavirus su vuelta del parón navideño se retrasará hasta marzo.

También en la ficción la temporada está marcada por esta crisis global que viven en primera línea los sanitarios, a los que el reparto del drama médico han dedicado su trabajo en un año muy complicado, como ya indicó en su estreno la protagonista Ellen Pompeo.

Pompeo se ha convertido en el buque insignia de la serie, no solo por llevar literalmente su nombre, Meredith Grey, en el título. Sino porque después de tantos años y las salidas de muchos personajes originales, Meredith se ha convertido en un pilar indispensable.

Además, la actriz se ha convertido también en productora de la ficción y está muy implicada en todos sus procesos, por lo que parece seguro afirmar que finalizará cuando Pompeo decida poner un punto y final, algo que recientemente confesó que no descartaba que ocurriera pronto.

A esas alarmantes declaraciones para algunos seguidores se les suma ahora una nueva noticia, y es que Ellen se ha embarcado en un nuevo proyecto en su nueva faceta como productora, 'Paradise', una adaptación de las novelas de Elin Hilderbrand.

Pese a que no le quitará el mismo tiempo que un rodaje como el de 'Anatomía de Grey', los fans no han podido evitar preguntarse si esto significa que está abriendo nuevos horizontes y si su nuevo trabajo le quitará tiempo como para no poder continuar con la serie. En esta temporada ya ha estado muy desaparecida debido a su caso de COVID.

Por el momento no hay ninguna noticia oficial sobre la continuación de la serie, pero tampoco de que sea su última temporada.

