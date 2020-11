'Anatomía de Grey': Isaiah Washington reaviva la polémica y carga contra Katherine Heigl 13 años después de su despido

Después de tantos años en emisión, 'Anatomía de Grey' parece haber pasado por todo tipo de dramas dentro y fuera de la pantalla.

El último y sorprendente giro de guion en el estreno de su temporada 17 ha traído de vuelta a un personaje que ningún fan esperaba volver a ver en la serie jamás debido a los problemas detrás de las cámaras. Y además, saldrá en más capítulos como puedes ver en el tráiler de arriba.

Esta noticia parece haber levantado viejas heridas, pues nuevos detalles sobre polémicas que rodearon a la serie hace más de una década parecen seguir saliendo.

Ahora ha sido Isaiah Washington (Preston Burke en la serie) quien, sin estar claro el motivo de su publicación 13 años después, ha cargado contra Katherine Heigl (Izzie Stevens) por lo que ocurrió entre ellos por ese entonces y la polémica con T.R. Knight (George O'Malley).

"Esta mujer una vez proclamó que yo no debería de tener permitido hablar en público 'nunca' más. El mundo estuvo de acuerdo con su proclamación en ese entonces y protestó por mi trabajo y mi cabeza en 65 idiomas. Ojalá hubiera estado en Twitter en 2007, porque NUNCA dejaré de ejercer mi derecho a la libertad de expresión", escribía Washington hace unas horas con una clara foto de Heigl.

Además, tras la réplica de una seguidora sobre pasar página, el actor ha seguido.

"Lo que habla de tu fuerza es las lecciones que has aprendido y cómo has pasado pagina de una forma positiva", a lo que Washington replica:

"He aprendido que todo el dinero no es dinero bueno, y no hay cantidad de dinero que pueda reemplazar tu dignidad e integridad. Algunos lo llaman vivir acorde a tus principios".

Las declaraciones de Katherine a las que Isaiah hace referencia tuvieron lugar después de que saliera a la luz que el actor había hecho comentarios homofóbicos contra su compañero T.R. Knight, y Heigl salió en su defensa.

Tras conocerse la noticia, en los Globos de Oro de ese año, Washington negó las acusaciones asegurando que eso "nunca pasó", lo que provocó que Heigl volviese a hablar públicamente contra él.

"Voy a ser muy honesta ahora mismo, él necesita simplemente no hablar en público. Punto", declaró la actriz a E! Online entonces. "Lo siento, pero no era necesario decir eso. Creo que es algo que tendría que haberse lidiado de puertas para adentro. T.R. es mi mejor amigo. Haré lo que sea por ese chaval".

Poco tiempo después se anunció que el personaje de Washington, Preston Burke, no volvería a aparecer en la serie. El actor declaró tras su despido a EW: "Puedo disculparme hasta cierto número de veces. Solo puedo aceptar la responsabilidad hasta cierto punto".

