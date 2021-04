La razón por la Kaley Cuoco se siente incómoda con las últimas temporadas de 'The Big Bang Theory'

Sin duda 'The Big Bang Theory' es una de las mejores sitcoms que nos ha dado este siglo XXI. La serie sobre un peculiar grupo de científicos de Pasadena y su divertida vecina, Penny, consiguió atraparnos a todos durante las doce temporadas que duró.

Más de una década estuvo en emisión y como sucede con todas aquellas series que consiguen mantenerse tanto tiempo en la pequeña pantalla, al final acaban cosechando una legión de seguidores de los más fieles. Al igual que ocurrió en su momento con 'Friends', los fans de 'The Big Bang Theory' piden a gritos que se ruede un especial de la serie en el que podamos ver de nuevo a todos los personajes reunidos. Sin embargo, Kaley Cuoco, la actriz que ecarnó al personaje de Penny en la ficción, ha explicado que a ella le parece que aún es demasiado pronto para que se produzca un especial.

Se siente incómoda con las ultimas temporadas

Por otro lado, recientemente han trascendido otras declaraciones de la intérprete que nos han sorprendido bastante y es que Kaley ha asegurado sentirse a disgusto cuando ve imágenes de las últimas temporadas de 'The Big Bang Theory'. Este sentimiento realmente no se debe a que esté desconecta con el resultado final de la serie, sino a que le resulta duro recordar aquellos momentos de su vida.

La actriz todavía recuerda con mucha añoranza aquellos años de trabajo junto a sus queridos compañeros y según las palabras de Cuoco que recoge el portal virtual QueVer: "Las últimas temporadas de The Big Bang Theory todavía me siguen resultando demasiado conmovedoras”. De hecho, Kaley también ha aclarado que le resulta mucho menos doloroso ver imágenes de la primeras temporadas, ya que ha transcurrido más tiempo desde que las grabaron: "Es muy extraño porque me siento mucho más cómoda viendo las primeras temporadas que las últimas".

La intérprete ha contado cómo siente menos apego a las primeras temporadas de la ficción, porque de alguna forma, al haber pasado ya tanto tiempo desde su estreno, es como si las hubiera rodado en otra vida: "Las últimas temporadas todavía me resultan demasiado emocionantes. Mientras que las primeras me hacen sentir como una persona diferente, como si pertenecieran a otra época. Puedo mirarlas y reírme. Pero las últimas son difíciles, fue extraño terminar con la serie y dar el siguiente paso. En mi cabeza pensaba que iba a estar allí durante 27 años".

