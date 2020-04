Después de que el reto del koala con su marido Karl Cook se hiciese viral, Kaley Cuoco ha vuelto a Instagram con un nuevo episodio de 'Cup of Cuoco', una sección creada por ella para contar a los fans qué está pasando en su vida.

A la estrella de 'The Big Bang Theory' le ha vuelto a acompañar durante parte del vídeo su marido Karl, y también su hermana, Briana Cuoco.

Sin embargo, mientras ella contaba la bonita iniciativa que han tenido al donar 100 comidas a establecimientos cercanos, al preguntar a Karl si quería añadir algo, respondía: "Tengo que hacer caca... así que voy a ir a ello".

Un rato después, Karl reaparece por el fondo del vídeo y dice algo mientras levanta un brazo triunfante, pero Kaley le grita, 'Karl, estoy hablando de mí'. El marido añade algo más que no llega a captarse y mientras Bri se ríe, Kaley se escandaliza.

"Oh Dios mío...", y cuando Bri le pregunta qué ha dicho, le dice "no no, déjalo". A lo que su hermana insiste: "¿Estaba hablando de cagar?" y Kaley asiente.

"¡Los fans no quieren saber eso!" le grita a su pareja, pero Bri vuelve a contestar, "la verdad es que igual sí".

Cuoco respira hondo resignada y finalmente acaba despidiendo el episodio sonriente. El vídeo tiene más de un millón de reproducciones en unas horas, aunque lo que dijo Karl exactamente continúa siendo un misterio.

Seguro que te interesa

"Nunca me he reído tanto": Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') hace el reto del koala con su marido y demuestra que no es tan fácil como parece