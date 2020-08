80 disparos de fuego: La escena de Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) en 'Juego de Tronos' que tardó 18 días en grabarse por los dragones

Han pasado casi 16 meses desde que 'Juego de Tronos' emitió su último y tan esperado capítulo. Desde entonces, millones de fans de todo el mundo han comentado cada uno de los episodios de esta célebre serie de HBO. Sin embargo, y aunque resulte imposible, a día de hoy todavía nos sigue dejando con la boca abierta esta magnífica serie de televisión.

Probablemente pasen años hasta que todos los misterios e incógnitas de 'Juego de Tronos' salgan a la luz. Hasta entonces, no nos quedará más remedio que esperar. Por suerte, Emilia Clarke, actriz que interpreta a Daenerys Targaryen, ha revelado cuál fue la escena que el equipo tardó 18 días en grabar. En ella, como cabría esperar, aparecen sus dragones.

La recta final de 'Juego de Tronos' ha sido una de las más controvertidas de la televisión. Si le preguntas a cualquier fan de la serie si le gustó el final, no sería de extrañar que se formase un interminable debate a tu alrededor. Sin embargo, te haya gustado o no, lo cierto es que el papel de la Madre de dragones no podría haber sido mejor.

Para rematar, la famosa actriz ha desvelado que una de sus más icónicas escenas tardó 18 días en componerse. En el vídeo superior te desvelamos cuál. Y es que es imposible negar que tanto el equipo, como la última de las Targaryen, han hecho un trabajo espectacular, especialmente en cuanto a la creación de los dragones se refiere.

Por otro lado, hace poco conocimos también cuál hubiera sido el final esperado de Richard Brake, el actor que da vida al Rey de la noche. Para sorpresa de muchos, es completamente diferente al que ocurrió de verdad. Haz clic en este enlace para descubrirlo. ¿Te hubiera gustado más?

