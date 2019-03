Josh McDermitt, el actor de 'The Walking Dead' habla de su salida de las redes sociales

Josh McDermitt ha sufrido la confusión de algunos espectadores que identifican al actor con su personaje Eugene en 'The Walking Dead'. El actor recibió numerosas amenazas de muerte a través de las redes sociales al finalizar la séptima temporada, por lo que decidió abandonarlas. Tras lo sucedido, Josh McDermitt ha hablado sobre esto en Solzy at the Movies y ha criticado la forma en la que las redes sociales no hacen nada para evitar que cosas como las que le han ocurrido, se eviten. "No voy a meterme en eso mucho. Solo sé que Internet es un lugar oscuro y negativo que cría esa mentalidad y ese tipo de pensamientos" afirma el actor.

Sobre la razón del abandono de sus redes, el actor ha dicho que: "Creo que si se deja a la gente ir desenfrenada, no hay consecuencias por lo que dicen en Internet".

Éste no ha sido el único actor de la serie en eliminar su cuenta de las redes sociales. Alann Masterson, la actriz que interpreta a Tara Chambler en la serie de la AMC, ha decidido borrar su cuenta de Instagram debido a las malas críticas que recibía por parte de los seguidores de 'The Walking Dead'.

El rodaje de la octava temporada ya está en marcha. La serie basada en los cómics de Robert Kirkman llegará en otoño a AMC.