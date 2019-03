De nuevo, un miembro del reparto de 'The Walking Dead' deja las redes sociales debido a las críticas recibidas

La actriz que interpreta a Tara Chambler en la serie de la AMC, Alann Masterson, ha decidido borrar su cuenta de Instagram, en la que era bastante activa, debido a las malas críticas que recibía por parte de sus seguidores de 'The Walking Dead'.

Se desconocen los motivos reales por los que Alanna Masterson ha decidido eliminar su cuenta, pero todo apunta que las críticas recibidas por su aumento de peso podrían ser el motivo.

Alanna Masterson | AGENCIAS

La actriz que estuvo ausente durante parte de la sexta y séptima temporada, volvió a la serie con más peso debido a su embarazo. A partir de este momento fue cuando los espectadores comenzaron a lanzar criticas a las que la actriz no dudo en responder: "Espero que no tengáis hijos, y si lo hacéis, espero que le enseñéis sobre bondad y aceptación. Espero que aprendan que no está bien burlarse de la gente o insultar a las personas. Espero que algún día aprendan lo que se necesita para ser padre".

No ha sido la única actriz de la serie en tomar esta decisión. El actor Josh McDermitt, que interpreta a Eugene en 'The Walking Dead', sufrió numerosas amenazas de muerte en sus redes sociales por lo que decidió eliminarlas.