Josh McDermitt abandona las redes tras ser amenazado de muerte

Josh McDermitt, el actor que interpreta a Eugene en 'The Walking Dead', ha sufrido la confusión de algunos espectadores que identifican al intérprete con su personaje. McDermitt ha recibido cuantiosas amenazas de muerte a través de las redes sociales, por lo que las ha abandonado.

Todo empezó cuando, en la última temporada, su personaje cambia de bando y comienza a servir a Negan (Jeffrey Dean Morgan), el actual villano de la serie. Los espectadores insatisfechos con este giro de Eugene no han dudado en tomar revancha y arremeter contra el actor, que ha recibido mensajes como "Te odio más que a Joffrey de 'Juego De Tronos'" a través de las redes desde hace unos meses.

Por esta razón, Josh McDermitt ha decidido cancelar todas sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Pero antes ha dejado un mensaje para todos sus detractores: "No me enviéis amenazas de muerte, porque pienso denunciarlas todas a la policía. Estoy cansado de todo esto. Podéis odiar a Eugene, me da igual. Podéis pensar lo que queráis, pero cuando empezáis a decir que ojalá me muera, no sé si habláis de Josh o de Eugene. Tengo que denunciar toda esa m****, así que no seáis tan gilip*****. Y dejad de quejaros. Dejad de quejaros por todo en Internet. Id a pasar el tiempo con vuestra familia, amigos o seres queridos. Pero quitaos de Internet. Os quiero, de verdad. Os quiero, tíos".