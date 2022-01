Jacob Elordi habla sobre lo que le sucede a Nate en el 2x01 de 'Euphoria'

La temporada 2 de 'Euphoria' por fin se ha estrenado en HBO Max. Han tenido que pasar tres años desde que vimos la primera entrega para que podamos ver cómo continúa la serie que tanta expectación levantó y sigue haciéndolo.

'Euphoria' trata sobre la vida de un grupo de adolescentes que van al instituto pero su trama es mucho más compleja que una ficción habitual juvenil ya que trata sobre temas como la violencia, el abuso sexual, las drogas o la extorsión.

Tanto es así que su protagonistas, Zendaya, publicaba este mensaje en su cuenta de Instagram el día que se estrenaba la temporada 2: "Sé que he dicho esto antes, pero quiero reiterar a todos que 'Euphoria' es para una audiencia madura. Esta temporada, quizás incluso más que la anterior, es profundamente emotiva y trata temas que pueden ser difíciles de ver. Por favor, vedla solo si os sentís cómodos. Cuidad de vosotros mismos y tened claro que de cualquier manera seguís siendo queridos y todavía puedo sentir vuestro apoyo".

El momento de Nate en el final del 2x01 de 'Euphoria'

¡Cuidado a partir de este momento hay spoilers de la temporada 2! El primer capítulo de esta segunda entrega en 'Euphoria' no ha dejado a nadie indiferente pero si hay un momento impactante es el final del episodio.

La mayoría del elenco joven de la serie está en este episodio celebrando el día de Nochevieja y en el momento de las campanadas el personaje de Fezco (Angus Cloud) se acerca a Nate. Recordemos que Nate, interpretado por Jacob Elordi, extorsiona a Fez y a Jules.

Así, Nate le dice a Fezco "La última vez que hablamos, ¿no dijiste que querías matarme?". Momento en el que Fez empieza a darle una paliza que lo deja inconsciente y con la cara demacrada llena de sangre.

Ahora, Jacob Elordi ha acudido al programa de 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' donde ha hablado sobre este instante. "Estaban emocionados. Estaban tan felices por eso", dice refiriéndose a la reacción de muchos espectadores.

"Creo que yo como Jacob, me encantaría darle una paliza. Me encantaría ponerle un clip en las orejas", dice Elordi. "Pero como Nate, me siento muy mal por él. Tuve que recibir una paliza. Apesta", concluye.

