'Embrujadas' es una serie que siempre permanecerá en el recuerdo de todos los fans que disfrutaron con la vida de las hermanas Halliwell a lo largo de las 8 temporadas que duró la serie.

Shannen Doherty (Prue), Alyssa Milano (Phobe), Holly Marie Combs (Piper) y Rose McGowan (Paige) fueron las brujas que nos hechizaron todos esos años. Ahora una de ellas está de enhorabuena tras darse el 'Sí quiero' por tercera vez en su vida.

Estamos hablando de Holly Marie Combs, la también actriz de 'Pretty Little Liars', quien se ha casado con su pareja, el cantante Mike Ryan, tras empezar a salir en el año 2016.

La ceremonia ha tenido lugar en Los Ángeles y han acudido solo los amigos y familiares más cercanos al matrimonio. Según People, del reparto de 'Embrujadas' no faltó a la cita los actores Brian Krause (Leo) y Drew Fuller (Chris), su marido e hijo en la serie.

Holly estuvo casada anteriormente en dos ocasiones, primero con Bryan Travis Smith de 1993 a 1997 y después con David W. Donoho de 2004 a 2011, con el que tiene 3 hijos.

"Me he equivocado un millón de veces, pero tengo una cosa correcta ... tú. Cariño, algo he hecho bien", escribía la intérprete en Instagram antes de casarse.

Además hemos podido ver la imagen de Combs vestida de novia gracias a la publicación de su amiga Leigh Ann donde la vemos entera de blanco con una gran corona.

Seguro que te interesa:

¿Qué ha sido de Drew Fuller tras 'Embrujadas'?