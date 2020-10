Así es el hijo de Sarah Jessica Parker quien acaba de cumplir 18 años y es clavado a la actriz de 'Sexo en Nueva York'

Sarah Jessica Parker se casaba en 1997 con el también actor Matthew Broderick con quien tiene 3 hijos. James Wilkie Broderick, el primogénito, y las gemelas Marion Loretta Elwell y Tabitha Hodge Broderick, que tienen 11 años.

James acaba de celebrar que ha cumplido 18 años y la actriz de 'Sexo en Nueva York' le ha mandado un emotivo mensaje a través de Instagram junto aunas fotos de cuando era pequeño.

"28 de octubre de 2020. Mi amado hijo, James Wilkie, en este día, tienes 18 años. Me maravilla el paso de esos años, pero igualmente el joven en el que te estás convirtiendo. Mi amor por ti es un dolor y un honor. A medida que avanzas hacia tu futuro sigue siendo tu testigo privilegiado, firme, confiado y alegre del año que viene por delante. Feliz cumpleaños mi votante por primera vez. Te quiero mucho. Mamá", escribe la actriz sobre su hijo.

El año pasado en una entrevista a 'ET' decía sobre su hijo, quien ya se estaba haciendo mayor: "No me puedo imaginar cuál es esa sensación de despedirse de un niño y esperar que le hayas dejado todo lo que necesita".

Además, Sarah también habló de lo que entiendo ella como maternidad y cuáles son las cosas que para ella son importantes que aprendan sus hijos de la vida: "Lo que me gusta compartir con ellos es que la curiosidad tiene recompensas y no llegan de inmediato. Es una acumulación de curiosidad y hacer preguntas y buscar oportunidades. Pero lo que quiero decirles es que esta curiosidad es la puerta de entrada a todo tipo de cosas que quizás nunca hubiera imaginado"

"El éxito no es el punto de destino para mí y no quiero que se centren en el éxito. El destino es tener experiencias, aprender a estar con otras personas y cuáles son los mecanismos de afrontamiento en un día desafiante", seguía diciendo. "Creo que cuando más aprendemos es los unos de los otros y cuanto más corremos hacia lo desconocido, más empatía construimos, más comprensión tenemos".

Seguro que te interesa:

'Sexo en Nueva York': Kim Cattrall reabre la 'pelea' con Sarah Jessica Parker con estas incendiarias declaraciones