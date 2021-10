Las fotos más personales y crudas de Shannen Doherty tras su tratamiento contra el cáncer

Shannen Doherty es mundialmente conocida por dar vida a Brenda en 'Sensación de vivir' o a Prue en 'Embrujadas' pero, más allá de su carrera profesional, la actriz ha sido noticia en los últimos años por su estado de salud.

En el año 2015 Shannen reveló que le habían diagnosticado cáncer de mamá, enfermedad que remitió en el año 2017. Pero dos años después volvió a aparecer, algo que confesó en marzo de 2020 donde declaraba que estaba en estadio IV.

Estos últimos años Shannen Doherty se ha centrado en cuidarse y hacer el tratamiento correspondiente pero en la actualidad la actriz ha regresado con mucha fuerza y ya ha participado hasta en 3 películas distintas.

Doherty ha hablado abiertamente de cómo se ha enfrentado al cáncer con la intención de normalidad una enfermedad que afecta a tantas personas en el mundo. Por ello, ahora ha querido publicar a través de Instagram algunas de sus imágenes más personales y duras durante sus tratamiento.

Unas fotos en las que aparece sin pelo y que acompaña con este texto: "Para el mes de concientización sobre el cáncer de mama, me gustaría compartir más sobre mi propio viaje personal desde mi primer diagnóstico hasta mi segundo. ¿Es todo bonito? NO, pero es sincero y mi esperanza al compartirlo es que todos seamos más educados, más familiarizados con el aspecto del cáncer. Espero animar a la gente a hacerse mamografías, hacerse chequeos regulares, superar el miedo y afrontar lo que pueda estar frente a usted.

En 2015 me diagnosticaron cáncer de mama. Me sometí a una mastectomía e hice quimioterapia y radiación. Tuve muchas hemorragias nasales por la quimioterapia. No estoy seguro si alguno de ustedes experimentó esto. Yo también estaba más que cansada. Me animé poniéndome un divertido pijama que me regaló mi amiga Kristy. ¿De verdad me animaron? ¡¡Sí!! Jajaja. Me veía ridícula y en esa ridiculez, pude reírme de mí misma. Encontrar el humor me ayudó a superar lo que parecía imposible. Espero que todos encontremos el humor en lo imposible. #concienciaDelCáncerDeMama", escribe.

