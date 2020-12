"Esto me trae de vuelta a la tierra": La estrategia de Anya Taylor-Joy ('Gambito de dama') para romper con sus personajes y volver a ser ella misma

Anya Taylor-Joy está de plena actualidad tras enamorar a todo el mundo con su papel de Beth Harmon en la serie 'Gambito de dama'.

La actriz da vida a una joven huérfana que es un prodigio del ajedrez pero mientras intenta hacerse un hueco en este complicado mundo Beth tiene que luchar contra sus problemas emocionales, dependencia de las drogas y el alcohol.

La ficción está basada en la novela homónima de Walter Tevis de 1983, aunque no es una historia real. "En el pasado, muchas mujeres tuvieron que esconder sus cerebros, pero no hoy”, dijo a su autor 'The New York Times'.

Pero, aunque 'Gambito de dama' ha sido su gran explosión, Anya lleva muchos años dedicada a la interpretación y anteriormente la hemos visto en: 'Peaky Blinder', 'La bruja' o 'Glass', entre otro títulos.

A veces cuando te metes de lleno en un personaje es difícil escapar de él y volver a sentirte tú mismo. Así, Anya tiene un truco perfecto para lograrlo que desveló en una entrevista a 'Harper's Bazaar' y puedes ver en el vídeo de la arriba de la noticia.

Seguro que te interesa:

Anya Taylor-Joy ('Gambito de dama') confiesa por qué no quiso aprender a hablar inglés cuando era pequeña