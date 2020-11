"Cuando me enfado, insulto en castellano": Los orígenes españoles de Anya Taylor-Joy ('Gambito de dama'), la nueva sensación de Hollywood

A sus 24 años Anya Taylor-Joy ha alcanzo el nivel de estrella internacional tras dar vida a Beth Harmon en 'Gambito de dama', una joven que descubre su pasión por el ajedrez tras vivir en un orfanato al morir su madre.

Pero antes de este triunfo Anya ya contaba con una extensa carrera interpretativa a sus espaldas. Así había aparecido en el cine en películas como: 'The Witch', 'El secreto de Marrowbone' o 'Glass'. También la hemos podido ver en 'Peaky Blinders' dando vida a Gina Gray, la mujer de Michael.

Pero... ¿sabías que tiene orígenes españoles y argentinos? Aunque Anya nació en Miami se trasladó a Argentina al nacer donde vivió hasta los 6 años, ya que su padre es argentino-escocés. Después se fueron a Londres a vivir donde aprendió a hablar inglés a los 8 años. Antes no quiso saber el idioma con a esperanza de volver a su hogar en Argentina.

Mientras su madre es de ascendencia española e inglesa y su abuela vive en Zaragoza: "Soy muy apasionada y supongo que eso viene de mi abuela española. Cuando me enfado, insulto en castellano. Además, los españoles tienen una pasión por la vida que yo comparto", dijo recientemente en una entrevista a 'La Vanguardia'.

Además, Taylor-Joy ha confesado que nunca ha trabajado en español y que le encanta el cine de Pedro Almodóvar: "Mi locura es latina y esas son también las películas que más me atraen. Las que más me interesan. Las de Pedro Almodóvar. Me encantaría trabajar en español para que mi familia pudiera entender las películas que hago porque aunque muchos hablan inglés, el castellano es nuestra lengua", dijo en una entrevista a 'Golden Globes Awards'.

"Me identifico con esa pasión que tiene la gente argentina y española, la gente que habla español. Un modo de vida donde nada es a medias. Si estás triste, estás muy triste. Si estás alegre, estás muy alegre. Y esa soy yo", terminaba diciendo.

