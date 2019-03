¿En qué nuevos proyectos veremos a los protagonistas de 'Juego de Tronos'?

A Emilia Clarke la veremos en el cine con dos proyectos: 'Above Suspicion' y la esperadísima secuela de 'Star Wars' centrada en el personaje de Han Solo.

Kit Harington estrenará en 2018 una película 'indie' y muy pronto la miniserie de BBC One, 'Gunpowder'. La comedia 'Fighting with my family' será el primer proyecto en que veremos a Lena Headey tras 'Juego de Tronos'.

Las hermanas Stark se unen a la saga de los mutantes de 'X-Men' y Peter Dinklage es el que más trabajo tiene tanto en cine como en televisión, donde le veremos junto a Jamie Dornan ('50 sombras de Grey') y Oona Chaplin ('Juego de Tronos').