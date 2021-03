"Me dormía literalmente llorando": Kaley Cuoco confiesa la fuerte inseguridad que tuvo con su nuevo proyecto

Kaley Cuoco se consagró como actriz con su papel de Penny en 'The Big Bang Theory', y para la actriz fue muy duro dejar atrás la serie en la que había crecido más de 12 años.

Sin embargo, la intérprete se encuentra en un gran momento profesional y ha conseguido salir adelante de la mejor manera. Kaley encontró un nuevo proyecto que la apasionara en el libro 'The Flight Attendant', y ella misma decidió convertirse en productora y convertir su adaptación en una realidad.

El camino ha sido largo y le ha costado "sangre, sudor y lágrimas", como ella misma aseguraba, pero finalmente ha merecido la pena pues la serie ha tenido un gran reconocimiento durante la temporada de premios y ya prepara su segunda temporada.

Kaley ha recibido también gracias a 'The Flight Attendant' su primera nominación a los Globos de Oro, aunque finalmente se llevó la estatuilla Catherine O'Hara por 'Schitt's Creek' y esta fue la reacción de Cuoco.

Pero alejarse de la seguridad de 'The Big Bang Theory' con un proyecto tan peculiar no fue nada fácil para la actriz, que ha confesado que había veces que "deseaba no haber encontrado nunca el libro".

Kaley se ha sincerado por completo de las inseguridades que vivió desarrollando el proyecto y cómo acababa durmiéndose llorando. Puedes ver sus palabras en el vídeo de arriba.

