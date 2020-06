Vanessa Morgan está usando su plataforma social para denunciar las injusticias sociales que se viven en Estados Unidos, pero también en la serie 'Riverdale'.

La actriz da vida en la ficción a Tony Topaz, y no ha tenido reparos en criticar la desigualdad que vive en la serie.

"Qué pena que sea la única negra en el reparto principal pero también a la que menos pagan. Chica podría seguir con esto durante días", respondía en Twitter.

En otro comentario también criticaba que habían aprovechado su personaje para cubrir la cuota de diversidad, no solo racial sino también sexual.

"Exacto, utilizada como el amuleto birracial bisexual".

Pese a dejar claros los problemas, Morgan ha asegurado que nada de esto afecta su relación con sus compañeros.

"Mi papel en Riverdale no tiene nada que ver con mis compañeros/amigos. Ellos no escribe la serie. Así que no hay necesidad de atacarles, ellos no deciden y sé que me apoyan", aclaraba.

Lili Reinhart, protagonista con su papel de Betty Cooper, la ha apoyado públicamente.

"Te queremos, V. Y te apoyamos 10000%".

