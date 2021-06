El creador de 'El cuento de la criada' habla de ESA brutal muerte en el episodio final de la temporada 4

'El cuento de la criada' ha terminado su temporada 4, y su creador, Bruce Miller, ha concedido una detallada entrevista a 'EW' donde habla de algunos de los aspectos más importantes del episodio final. Avisamos que, a partir de aquí habrá SPOILERS, por lo que si no has terminado de ver la serie, sal corriendo y ponte manos a la obra.

Si has visto ya el final de la cuarta temporada de 'El cuento de la criada' sabrás que es uno de los capítulos más fuertes hasta el momento de la serie ya que muere uno de los personajes más importantes, estamos hablado de Fred.

Como sabrás, el comandante de Gilead había negociado con su libertad si colaborada con el gobierno de Canadá y daba información importante con la que conseguir acaba con Gilead. Pero, June, al enterarse de esto, hace todo lo posible por evitar que su abusador salga impune después de todo el daño que le ha causado.

De esta forma, cuando Fred cree que se va a ir a Ginebra, Mark Tuello (representante del Gobierno en el exilio de los Estados Unidos) le dice que no va a obtener su libertad. Entonces le comunica que vuelve a Gilead y se reencuentra con Nick y el comandante Lawrence quien le dice que ahora será judgado en Gilead con sus propias normas.

Pero, esto no es así finalmente. Nick lleva a Fred a un bosque que es tierra de nadie y June aparece de repente para vengarse por todo lo que le ha hecho. Entonces la protagonista saca un silbato y un gran número de mujeres salen de la oscuridad para dar caza al comandante. Al final, aparece el cuerpo de Fred sobre colgado sobre un muro sin cabeza.

En la entrevista a Bruce Miller el creador empieza resolviendo una pregunta que muchos fans de la serie se han hecho en esta temporada ¿es Mark Tudello el padre del hijo de Serena? a lo que responde: "Creo que se está interpretando esto demasiado; solo es química. Su trabajo es hacerla sentir muy, muy cómoda con él, y lo hace muy bien. Pero no sé cuánto es trabajo y cuánto siente él [por ella]", empieza diciendo.

"Tienen una relación muy interesante y complicada. Como oficial de inteligencia, su trabajo consistía en obsesionarse con ella, antes de conocerla, y saber todo sobre la forma en que funciona su mente. No puedes evitar quedarte impresionado por alguien como Serena de esa manera. Entonces, ¿le impresiona ella? Seguro. Pero Fred es el padre".

El escritor también desvela el momento en el que June decide que Fred tiene que morir pero de una forma donde sufra como todas las criadas lo han hecho en este tiempo. Fue cuando June visita a Fred tras saber que lo iban a librar: "Creo que June fue a ver a Fred para poder dejarlo ir. Por eso fue. 'Voy a dejarlo ir. Voy a ser una buena madre. No voy a dejar que él controle más mi vida'. Pero cuando ella llegó allí, y especialmente cuando él se disculpó, tuvimos una conversación con los refugiados y [dijeron] que el peor momento fue cuando su abusador se disculpó. Cuando se dieron cuenta de que su abusador sabía todo el tiempo que estaba mal desde el principio. Así que ese es el momento en el que June decide que ya no debería estar en la tierra".

La muerte de Fred ha sido un momento clave en la historia de la ficción pero ¿desde cuándo se sabía que moría en la temporada 4?: "Hablando con Joe Fiennes [quien interpreta a Fred] el otro día. Decía que recordaba que lo mencioné al final de la temporada 2", explica Miller.

"La muerte de Fred fue, como todo, una continuación natural de la historia de June. Así que es realmente una cuestión de, ¿qué haría June si saliera libre? ¿Cuáles son las cosas que haría si tuviera la oportunidad y se le presentara esta oportunidad para que esto suceda? ¿Lo acepta o no? Creo que es realmente interesante porque durante mucho tiempo estuvimos lidiando con las restricciones de June, y ahora estamos lidiando con la libertad de June, y las opciones son suyas. No son las de cualquiera, y tiene que vivir con ellas", dice sobre los acontecimientos.

Además resuelve un punto que no queda claro del todo que es si Nick y Lawrence están en peligro por hacer que Fred haya muerto en manos de June: "Mi sensación es que querían que Fred muriera. No les importa si Fred ha vuelto; quieren que deje de hablar. Entonces, mientras Fred no esté hablando y que haya sido eliminado de la línea de tiempo, están contentos con eso. No creo que Lawrence o Nick estén trabajando completamente en contra de Gilead; están trabajando dentro del área en la que pueden trabajar en Gilead. Así que creo que antes de ir a reunirse con June, Lawrence obtuvo la aprobación de esto, que podrían cambiar esto por Fred".

Por lo que Bruce realmente considera que June ha hecho un favor a Gilead matándolo ya que iba a morir igualmente: "Genial, nos ahorró un poco de dinero y tiempo".

Aunque, después puntualiza que de quien se tiene que preocupar June realmente es de Serena: "A Gilead no le importa una mierda, pero creo que Serena es de la que realmente tienes que preocuparte, o la que me preocupa a mí. Porque Serena, aunque tiene sentimientos encontrados sobre Fred, y ciertamente la muerte de su abusador es una cosa emocional complicada, imagino, tampoco le gusta perder. Y creo que definitivamente se sentiría como si June hubiera entrado a su casa y se hubiera llevado algo de ella".

"June definitivamente ha molestado a Serena, y será muy interesante ver cómo decide regresar porque, honestamente, en realidad tiene una situación más fácil porque ahora puede usar a Fred sin tener la molestia de tener a Fred cerca", dice.

Además, Bruce Miller comenta que con esta muerte termina una parte muy importante de la serie y empieza otra, la realidad de June: "Fred muriendo es el final de Fred, pero es solo el comienzo de June quien mató a Fred, quien mató a su abusador, y ¿qué significa eso? Y no solo lo mató, sino que lo destrozó de la forma en que Gilead le enseñó a ser cruel. Quiero decir, no podría ser más un guiño al cambio en junio, el hecho de que ella persiguió a este tipo y activamente quería poner sus propias manos sobre él para matarlo. No era suficiente que simplemente muriera".

Por último, el creador habla sobre si volveremos a ver a Fred en forma de flashback en el futuro de la serie: "Creo que volveremos a ver a Fred. Quiero decir, moriría si no volviera a ver a Joe [Fiennes]. Es el hombre más encantador, el actor generoso, un profesional. Es el hombre más amable atrapado jugando a la persona más horrible. Creo que al final de cada temporada, se afeita la barba con bastante rapidez".

