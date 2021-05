Elisabeth Moss habla claro sobre la relación de June y Luke tras el 4x06 de 'El cuento de la criada'

Antes de empezar a leer la noticia avisamos que contiene spoilers del capítulo 6 de la temporada 4, titulado 'Vows'. Si has visto el último episodio de 'El cuento de la criada' sabrás que June Osborne (Elisabeth Moss) se reencuentra con Moira Strand (Samira Wiley) después de que el ejército de Gilead bombardeara la ciudad en la que se encontraba junto a Janine (Madeline Brewer) y ésta última desapareciera.

Al ver Moira a June decide meterla en el barco de la ONG en la que está trabajando para poder rescatarla y poner a salvo en Canadá. Tras un duro enfrentamiento entre las dos amigas finalmente June accede a la idea de Moire, aunque no deja de culparse por dejar a su hija Hannah en Gilead.

June Osborne (Elisabeth Moss) se reencuentra con Moira Strand (Samira Wiley) | Hulu

Así, al final del episodio vemos como el barco llega a Canadá y somo testigos de uno de los momentos más esperados desde el principio de la serie, el reencuentro entre Luke y June, quienes eran marido y mujer antes de crearse Gilead.

Como sabrás, Luke (OT Fagbenle) consigue ponerse a salvo en la primera entrega tras llegar a Canadá, más tarde daría la bienvenida a Moira y, además, se haría cargo de Nichole, la hija de June y Nick (Max Minghella).

Al ver el reencuentro muchos son los que han pensado que ha sido un tanto frío, ya que llevaban años separados. Pero, realmente es norma esta reacción ya que no son las mismas personas que se casaron hace años atrás.

OT Fagbenle y Elisabeth Moss | Hulu

Así, sobre esto ha hablado Elisabeth Moss en una entrevista que ha ofrecido a 'Forbes' en la que asegura que June no encontrará la paz hasta que pueda salvar a su hija: "No hasta que saque a Hannah de Gilead y vuelva a casa con su padre", dice con rotundidad. "Nunca podrá olvidar lo que ha visto o hecho. Una prisión puede estar en cualquier lugar y creo que está en una prisión emocional sin importar dónde esté. Gilead nunca te deja".

Y es que, aunque ahora June esté a salvo de una forma física no lo está de una manera emocional y psicológica por lo que la actriz entiende que su relación con Luke no puede ser como era cuando estaban casados: "No puedes volver a ser quien eras antes. No creo que sea posible haber pasado por lo que pasó June, ver lo que ha visto y hacer lo que ha hecho y no cambiar para siempre. Creo trata de asimilarse a un mundo más normal, pero no creo que pueda. Creo que, en general, de eso se trata en June".

Elisabeth Moss intenta ser prudente y no revelar más de la cuenta pero sabe que la conexión que ahora tiene con Nick es mucho más fuerte por todo lo que han vivido: "No quiero estropear nada, pero creo que ella y Nick tienen una conexión por lo que han pasado en Gilead que es muy difícil de replicar. Ella ama mucho a Luke pero no es la misma mujer que era cuando se casó con él y va a ser muy difícil volver a eso. Creo que lo único en lo que realmente se está enfocando ahora es en la seguridad de sus hijos y en devolver a Hannah a su padre".

Max Minghella y Elisabeth Moss | Hulu

Elisabeth Moss revela que lo importante que ha sido 'El cuento de la criada' en su vida

La actriz asegura que ya conocía la historia de la novela de 1985 de Margaret Atwood antes de leer el primer guión de la serie que se estrenó en 2017: "Leí el libro mucho antes de soñar con interpretar a June", explica. "Entonces, cuando tuve la oportunidad de leer un guión, lo hice desde un nuevo prisma"

"¡Fue tan bueno!", exclama sobe la lectura del primer guion. "Pedí leer el segundo guión porque a veces el primero puede ser genial y el segundo se desmorona. En este caso, ¡el segundo guión fue aún mejor! Es una locura para mí pensar en la posibilidad de no haber hecho esto porque es ha sido una parte muy importante de mi vida profesional y personalmente. Estoy muy contenta de haber decidido hacerlo y porque no podía soportar la idea de ver a alguien más hacerlo".

Seguro que te interesa:

¿Has reconocido a la niña de 'La Maldición de Hill House' en 'El cuento de la criada? Mckenna Grace reaparece muy cambiada