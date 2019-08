Cuando el creador de 'Gossip Girl', Josh Schwartz, desveló que la ficción volvería completamente distinta y no como un reboot tradicional, los fans se preguntaron si aparecería alguno de los antiguos protagonistas. La temporada de 10 capítulos actualizará la vida de la élite neoyorquina, y uno de los actores del elenco original ha admitido que estaría dispuesto a volver.

Chace Crawford, que ahora se encuentra como protagonista en la serie de superhéroes 'The Boys', podría ser el candidato perfecto para regresar con su papel de Nate Archibald y unirse al nuevo elenco, a pesar de que la nueva historia se centrará en la siguiente generación.

Así lo ha admitido el propio actor en una entrevista con Watch What Happens Live, mientras hablaba de la vuelta de la serie: "Es genial. A lo mejor podría volver para hacer de padre o algo", además de añadir en tono de broma que "me enfadaría si no me llaman" para la nueva entrega de la ficción.

Unas declaraciones que responden directamente a las del productor ejecutivo Josh Schwartz, en las que admitía que "sería genial verles de nuevo" refiriéndose a los intérpretes de las primeras 6 temporadas, aunque no pudiera contarse con todo el equipo por problemas de agenda. Esto ha dado grandes esperanzas a su regreso, el que podría ser tal y como él ha dicho, como padre de alguno de los protagonistas. ¿Te imaginas a Nate como una especie de nuevo Rufus Humphrey?

· · ·

Seguro que te interesa:

¡Vaya bíceps! El musculado cuerpo de Chace Crawford de 'Gossip Girl' en su vuelta a la televisión con 'The Boys'